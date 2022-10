Frank Sinatra je tijekom svoje karijere duge čak 54 godine snimio 59 albuma te objavio 297 singlova.

Među brojnim hitovima, posebno je prezirao jedan. Upravo onaj koji mu je vratio karijeru u sam vrh i osigurao prvo mjesto na top ljestvicama - i to nakon 11 godina.

Radi se o pjesmi "Strangers In The Night" koju je za Sinatru napisao hrvatski glazbenik Ivo Robić.

Robić je, naime, napisao i pjesmu "Ta ljetna noć" (That Summer Night), a nakon što nije uspjela ući na Splitski festival, Robić ju je prodao. Nekako je uspjela naći put do Franka Sinatre, koji ju je objavio na istoimenom albumu 1966. Osim što je pjesma zasjela na prvo mjesto Billboard Hot 100 ljestvice, ploča je postala komercijalno najuspješnija u njegovoj karijeri. Ta mu je snimka osigurala i tri Grammyja iduće godine.

Ipak, Franku se kompozicija nimalo nije svidjela. Štoviše, prezirao je pjesmu i nazvao je "s*anjem". Sve nam to donosi Jean-Pierre Hombach u biografiji o Sinatri.

"Strangers in the night‘ bila najgora je*** pjesma koju sam ikad čuo", govorio je Frank Sinatra. Kasnije su i njegovi suradnici potvrdili to njegovo negodovanje.

"Da, kazao je to mnogo puta, nije bio obožavatelj pjesme, ali to je ta Frankova urođena sposobnost da prepozna što publika želi. Ponovio bi to i na koncertima, kada bi došla na red u repertoaru, mnogo se puta šalio sa stihovima. Kazao bi: ‘Mrzim ovu pjesmu. Prezirem je‘. Ali svejedno bi je otpjevao zato što su je ljudi htjeli čuti", kazao je Charles Pignone, potpredsjednik Frank Sinatra Enterprises.