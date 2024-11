Filmska ljubav s tragičnom sudbinom: 'Rekli su mi da je Natasha moždano mrtva...'

Natasha Richardson i Liam Neeson upoznali su se 1993. godine tijekom rada na broadwayskoj predstavi "Anna Christie". U to vrijeme, Richardson je bila u braku s producentom Robertom Foxom, ali kemija između nje i Neesona bila je neporeciva.

"Očito sam se jako zaljubila u njega", kasnije je izjavila Richardson za Daily News. Iako je priznala da je vrijeme njihovog upoznavanja bilo "loše" s obzirom na to da se njezin brak raspadao, to nije utjecalo na njihovu budućnost. Nakon završetka predstave, njihova je veza brzo napredovala. Neeson je Richardsonovoj poslao rođendansku čestitku dok je snimao "Schindlerovu listu" u Poljskoj, što je potaknulo njezin dolazak u posjet.

Foto: Profimedia Njena iskrenost potaknula je Liama ​​da bude iskren prema sebi u pogledu svojih osjećaja te je upravo tada shvatio da se zaljubio u nju. "Ovo je stvarno i jedinstveno i nešto je što treba zaštititi", kazao je tada.

Po povratku u SAD, par je kupio farmu u državi New York, a u srpnju 1994. godine vjenčali su se na svom imanju. Richardson je iznenadila mladoženju serenadu njihove vjenčane pjesme "Crazy Love" Van Morrisona tijekom svečanosti.

Nedugo nakon vjenčanja, Richardson i Neeson postali su roditelji. Dobili su dva sina - Micheála, rođenog u lipnju 1995., i Daniela, rođenog u kolovozu 1996. godine. Obitelj je živjela na svojoj farmi u Millbrooku u New Yorku, gdje su uživali u mirnom obiteljskom životu daleko od svjetala reflektora. Richardson je jednom prilikom izjavila kako joj je bilo teško uskladiti majčinstvo i glumačku karijeru, ali je na kraju "uživala u tome".

Osim privatnog života, Richardson i Neeson dijelili su i profesionalnu strast prema glumi. Zajedno su nastupili u filmu "Nell" iz 1994. godine, što je bilo njihovo prvo zajedničko pojavljivanje na velikom ekranu. Richardson je često tražila uloge u projektima u kojima je Neeson već bio angažiran, kako bi izbjegli duga razdvajanja tijekom snimanja. To pokazuje koliko im je bilo stalo do zajedničkog vremena i održavanja bliskosti unatoč zahtjevnim karijerama.

Foto: Profimedia Godinama kasnije dogodila se tragedija koja je uzdrmala mir cijele obitelji. Natasha je doživjela nesreću koja joj je uzrokovala ozljedu mozga dok je skijala u Quebecu u Kanadi u ožujku 2009. godine. Kada se dogodio užasni incident, nije nosila kacigu, ali isprva je izgledala dobro i odbila je liječničku pomoć. Ono što je isprva pretpostavila da je manja ozljeda glave zapravo je bila smrtonosna lezija mozga.

Tragičan kraj ljubavne priče

Nažalost, njihova ljubavna priča doživjela je tragičan kraj 18. ožujka 2009. godine. Richardson je bila na skijanju u Mont Tremblant ski resortu u Kanadi sa svojim sinovima kada je pala na početničkoj stazi. Iako je prvotno odbila medicinsku pomoć, njezino stanje se brzo pogoršalo. Neeson je bio na snimanju filma u Torontu kada je primio poziv. Kada je stigao u bolnicu, rečeno mu je da je njegova supruga na aparatima za održavanje života i da je moždano mrtva.

"Ušao sam k njoj i rekao joj da je volim, rekli su mi da je moždano mrtva", prisjetio se Neeson kasnije. "Rekao sam: 'Dušo, ne vraćaš se iz ovoga. Udarila si glavom... Ne znam možeš li me čuti, ali ovo se dogodilo. I vraćamo te u New York, svi tvoji prijatelji i obitelj će doći.' I to je više-manje bilo to."

Neeson je kasnije priznao da se nikada nije mogao pripremiti za gubitak svoje voljene supruge. "Misliš da ćeš plakati i prebroditi to. Praviš te planove, ali oni nikada ne funkcioniraju", rekao je za Esquire 2011. godine. Gubitak je posebno teško pao na njihove sinove, Micheála i Daniela, koji su u vrijeme majčine smrti imali 13 i 12 godina. Neeson je rekao da je njegov prioritet nakon Richardsonine smrti bio "osigurati da su oni dobro".

Foto: Profimedia Natasha i Liam upoznali su se kada su dobili uloge u predstavi "Anna Christie" 1993. godine. On je tada slovio za velikog ženskara, a ona je bila u braku s producentom Robert Foxom.

Unatoč tragičnom kraju, ljubavna priča Liama Neesona i Natashe Richardson ostavila je neizbrisiv trag. Njihova djeca su pronašla inspiraciju u majčinim riječima i djelima. Daniel je osnovao ekološki osviještenu liniju odjeće Pine Outfitters, dok je Micheál krenuo majčinim stopama u glumi, čak uzevši njezino prezime kao počast. Micheál je 2020. godine glumio uz oca u filmu "Made in Italy", komediji-drami o ocu i sinu koji se nose s gubitkom supruge i majke koja ih je povezivala. Neeson je rekao da misli da bi Natasha bila ponosna na njihovog sina.

Iako je prošlo više od desetljeća od Richardsonine smrti, Neeson i dalje osjeća njezinu prisutnost. U intervjuu za The Inquirer 2020. godine, rekao je da svakodnevno razgovara s njom na njezinom grobu. "Razgovaram s njom svaki dan na njezinom grobu koji je oko kilometar i pol niz cestu", rekao je Neeson. "Često odlazim tamo, pa razgovaram s njom kao da je ovdje. Ne da mi ona odgovara."

