FILIP IZ ‘THE VOICEA’ OTKRIO DA JE BIO ŽRTVA VRŠNJAČKOG NASILJA: ‘Kolege iz razreda su me maltretirali’

Jedan od najvećih favorita protekle sezone popularnog glazbenog showa “The Voice” Filip Rudan (20) ipak nije pobijedio. Unatoč tome, mladi pjevač hit je na društvenim mrežama, a strani mu autori nude suradnju, piše Sloboda Dalmacija.

Filip je odrastao u zagrebačkom naselju Siget te ima pet godina mlađeg brata. Glazbom se bavi od svoje šeste godine. U osmom razredu osnovne škole proživljavao je vršnjački mobing.

“Događalo se to dio osmog razreda i u prvom razredu srednje ekonomske škole. Tada sam bio deblji i upravo sam se zbog fizičkog izgleda našao na meti svojih kolega koji su me zbog toga maltretirali. Nisam se obazirao na to i dopustio da me ošamuti. Važnije mi je bilo hoću li se svidjeti nekoj curi. Ali naravno da nije bilo lako i teško sam se nosio s time.

Sve mi je to zapravo dalo samo vjetar u leđa jer sam odlučio uzeti stvari u svoje ruke i posvetiti se sebi. Počeo sam trenirati tajlandski boks i ići u teretanu. Ubrzo mi se tijelo počelo mijenjati pa su prestala i zadirkivanja. Zna se dogoditi da mi ti isti ljudi danas priđu na cesti jer su me vidjeli na televiziji i kao da ništa nije bilo, pitaju kako sam, što ima, neki čak i traže nešto”, rekao je za gore spomenuti portal.

Filipu su tata Branimir i mama Tanja najveća potpora u životu, a tvrdi kako bi mu bez njih njegov glazbeni put bio puno teži. Velika mu je želja predstavljati Hrvatsku na natjecanju za Pjesmu Eurovizije te je najavio kako će se prijaviti na sljedeću Doru.