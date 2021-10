Poznata britansko-američka glumica Jane Seymour proslavila je ove godine 70. rođendan. Nedavno se našla na vrhu liste najseksi glumica starijih od 60 godina, ostavivši za sebe Helen Mirren, Jane Fondu i Susan Sarandon.

Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg rođena je 1951. godine u Uxbridgeu u obitelji medicinara. Otac Benjamin John bio je ginekolog i opstetričar te jedan od znanstvenika koji su prvi proučavali in vitro, odnosno medicinski potpomognutu oplodnju, a majka Mieke bila je medicinska sestra. Iako su se njezini roditelji potajno nadali da će i ona krenuti njihovim stopama i postati doktorica ili barem medicinska sestra, Britanka je odlučila krenuti svojim putem i upisala je školu za scensku umjetnost s pojačanim plesom.



"Plesala sam na Covent Garden Festivalu u Londonu. Po zanimanju sam balerina, a usput i pjevam", izjavila je jednom prilikom glumica koja je već sa 13 godina zbog ozljeda objesila baletne cipelice o klin i nikada se više profesionalno nije vratila plesu. Joyce, kako se tada još zvala, imala je višestruku ozljedu i problem s pucanjem koljena, što je prekinulo njezinu tek započetu plesnu karijeru. Ipak, nijedna ozljeda nije mogla okrznuti njezino samopouzdanje i staloženost. Umjesto baleta, odlučila je baviti se kazalištem u namjeri da postane glumačka diva, a to je tijekom vremena i postala.

Otac je želio da krene njegovim stopama



"Ako nešto silno želite, budite ustrajni u tome. Želite li slikati, uzmite kist i počnite, ako vam se pjeva, pjevajte. Mnogi se ljudi prestraše i odustanu od svog sna ili cilja, i to zbog straha od neuspjeha. Izbacite “ne mogu” iz vokabulara. Nikad nećete pasti ako ste dali sve od sebe. Ako i padnete, znate da ste se potpuno dali u to. Mene je tome učio moj otac. Voljela bih da je više takvih roditelja koji potiču svoju djecu, a uz njih su i kada im nešto ne uspije", otkrila je u jednom intervjuu.

Njezin uspjeh najviše se povezuje s ulogom u filmu o slavnom agentu 007 "Živi i pusti umrijeti" iz 1973. godine u kojem je glumila Solitaire. Zahvaljujući tome, Seymour je doživjela svjetsku popularnost i uvrštene je u top deset najpopularnijih Bondovih djevojka svih vremena, a ni danas ne silazi s vrha tog popisa.

"Ulogu sam dobila zato što su u tom trenutku tražili glumicu koja je djevica ili barem tako izgleda. U seriji u kojoj sam prije glumila igrala sam djevicu i agenti koji su okupljali glumačku ekipu za film o Bondu tražili su da dođem na audiciju. Nosila sam kaput i šešir te bila pomalo sramežljiva. Kad sam ušla u prostoriju gdje se održavala audicija, prvo su mi rekli: “Skidaj taj šešir i kaput.” Imala sam dugu kosu, koju uostalom stalno nosim, pogledala sam ih ispod obrva i uloga je bila moja. Eto, to je cijela priča o tome zašto sam glumila u legendarnom filmu o Bondu", iskreno je rekla i dodala:



Jedna od najljepših Bondovih djevojaka

"Kad se okupe, Bondove djevojke razgovaraju samo o filmu i glavnom junaku. “A što tvoj Bond zna? Moj zna skakati s padobranom...” Imam dojam da bi se mogla otvoriti škola Bondovih djevojaka. To bi bio pravi kokošinjac", priznaje.



Zahvaljujući filmu o agentu 007, sve je više privlačila interes filmskog tržišta i izvan svoje zemlje. Godine 1976. odselila se u Ameriku i više se nije vraćala u Europu. Osim, naravno, u posjet obitelji i radi pokojeg projekta.

"Došla sam u Ameriku bez posla, bez agenta, bez novca i s ciljem da tamo nastavim glumačku karijeru. U Engleskoj sam već bila poznata, ponajprije zbog Jamesa Bonda, ali tada su tamo tražili glumice koje izgledaju kao djevojke iz susjedstva, obično, a za mene su govorili da izgledam previše egzotično. Odlučila sam spakirati kofere i otići u Ameriku, gdje uistinu nije bilo važno kako izgledate sve dok znate glumiti. I ako vas kamera voli, jasno ", prisjetila se kako je izgledao njezin glumački put.

Došla je u Ameriku bez lipe u džepu

"Moja prva uloga u Americi bila je ona izraelske zapovjednice tenka. Ponekad se i sama pitam je li se to stvarno dogodilo, ali jest", dodala je.

Glumica koja je igrala Bondovu djevojku, a najpoznatija je po ulozi Dr. Quinn, Žene vrača, posljednjih godina ima puno posla. Nedavno smo je gledali uz Roberta De Nira u filmu “Rat u kući”, a s Michaelom Douglasom glumi u Netflixovoj hit-seriji “Kominsky Method”.

"Dandanas čuvam kostime iz te serije pa sam spremna izvući ih iz ormara i ponovno snimati. Samo postoji mogućnost da bi mi ih oko struka trebalo malo proširiti jer sam u međuvremenu rodila blizance. Ta mi je serija donijela uistinu predivno iskustvo", izjavila je Britanka koja se, na radost mnogih obožavatelja, nedavno na Zoomu okupila s ekipom sa seta "Dr. Quinn". Tijekom šest sezona snimljeno je 149 epizoda serije, a nakon što je otkazana 1998. godine, snimljena su i dva televizijska filma. Legendarna serija prikazivala se u više od 100 zemalja diljem svijeta. Kako to obično biva s mnogim serijama, upravo je ljubavna priča između doktorice i lika Sullyja osvojila srca gledatelja, a za to je zaslužna odlična kemija između glumaca koji su ih utjelovili, atraktivne Jane i naočitog Joea Landa. Joe je poslije u mnogo intervjua priznao da je na početku snimanja bio zaljubljen u svoju kolegicu.

Joe Landa je bio zaljubljen u nju



"Uvijek sam je cijenio kao glumicu, ali kada smo se 1992. upoznali kako bismo počeli snimati seriju, ludo sam se zaljubio u nju. Jane nije dijelila moje osjećaje i u to je vrijeme u njezin život ušao James Keach koji mi ju je ukrao", izjavio je jednom prilikom Joe.

Osim glumačkih ostvarenja i titule ljepotice, glumičin život obilježilo je i nekoliko neuspjelih brakova.

U prvom braku od 1971. do 1973. godine bila je s Michaelom Attenboroughom, nakon njega se 1977. godine udala za Geoffreyja Panera, s kojim je provela tek godinu dana. Sljedeći suprug bio joj je David Flynn od 1981. do 1992. godine. Razveli su se 1992. nakon što je otkrila da ima više afera i da ju je ostavio u teškoj finansijskoj situaciji.

S 40 godina bila je samohrana majka dvoje male djece, suočena s financijskim Armagedonom, s milijunima dolara duga prema raznim bankama. Iz dugova ju je spasila uloga Dr. Quinn. Četvrti i ujedno posljednji James Keach, za kojeg je bila udana od 1993. do 2015. godine.

Jane je danas u vezi s Davidom Greenom, ali je 2018. godine za Daily Mail izjavila da ne planiraju vjenčanje jer su stvari između njih savršene baš takve kakve jesu, još od 2014. godine kada su započeli vezu.

Iskustva su je osnažila

Svoje razvode danas opisuje kao bolne i depresivne, ali vjeruje da je zahvaljujući tim iskustvima postala bolja osoba.

"Što prije to prihvatite, to bolje za vas i za druge. A onda kada se osvrnete oko sebe i pogledate zbog čega ljudi pate, shvatite da su vaše patnje i problemi bili minimalni u usporedbi s onime kroz što drugi prolaze", objasnila je.

Kaže i da joj je najveća lekcija bila ta da je naučila kada neke stvari treba pustiti, a ipak se pobrinula da nastoji održati normalnu komunikaciju s bivšima, i to naročito radi djece.

Jane je ponosna majka 25-godišnjih blizanaca Kristophera i Johna koje je dobila s Keachom, 35-godišnjeg sina Seana i 39-godišnje kćeri Katherine koje ima s Flynnom.

"Uvijek sam radila najbolje što sam mogla. Vodila sam svoju djecu sa sobom po cijelom svijetu, gdje god sam radila i snimala nešto. I nekako sam sve to uspjela uskladiti", zaključila je Jane.

Tek je nedavno otkrila da je pretrpjela anafilaktički šok na snimanju filma 1988. nakon što je injekcija antibiotika propustila mišić i ušla u venu.

"Ukratko, umrla sam. Napustila sam moje tijelo, vidjela bijelu svjetlost, vidjela kako me oživljavaju, tačno sam znala kako je to umrijeti. To je tako duboko utjecalo na mene. Prvo što sam naučila je da ništa ne nosite sa sobom, pa nemojte se vješati o materijalna dobra. Jedino što ponesete sa sobom je ljubav koju ste podijelili s ljudima u svom životu i razlika koju ste napravili. Druga stvar koju sam shvatila je da su vaše tijelo i vaš um vaše vozilo. To je poput automobila – ili vozi ili ne. Na vama je da se brinete za svoje vozilo – hranite ga pravilno, nemojte ga zlostavljati. Nemojte se tući. Živjeti u trenutku. I razmišljajte o drugima, a ne samo o sebi, rekla je Seymour.