SUDBONOSAN INTERVJU / Bruno Petković zaljubio se u Ivu Šarić pred kamerama: Zaručili su se, dobili i dijete, ali svima je u glavi isto pitanje

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je nakon produžetaka Nizozemsku u polufinalu Lige nacija, a u nedjelju ide na pobjednika utakmice Španjolska - Italija. Naime, jedan od heroja utakmice po mnogima je Bruno Petković (28) kojeg ovoga puta u Rotterdamu nije bodrila zaručnica Iva Šarić (34), ali je na društvenim mrežama dala do znanja da je uz svog zaručnika tako što je podijelila snimku njegova gola uz oznake koje su jasno davale do znanja da je on "njen svijet". U listalici saznajte više o ovom zanimljivom paru.