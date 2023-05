Glumica Jane Seymour (72) je jednom otkrila da je prije mnogo godina doživjela iskustvo bliske smrti, što ju je natjeralo da preispita svoje poglede na život. Podijelila je: "Shvatila sam da kada umreš, jedino što nosiš sa sobom je ljubav koju si dijelio." To ju je otkriće natjeralo da shvati: “Sve je to povezano. Ne postoji nijedna stvar koju radim a da nije povezana s umom, tijelom i dušom.” Od tada se usredotočila na osobni rast i pozitivnost, vjerujući da će se, ako nahrani svoju dušu, to vidjeti i na svojem tijelu.

Naravno, slavna glumica zna koliko je vježbanje važno te njeguje svoje tijelo. Više voli pilates i "male utege" u kombinaciji s trbušnjacima i nekim položajima iz joge. Jane se trudi slušati svoje tijelo "kako stariš, znaš, tvoje tijelo ne može funkcionirati na način na koji bi želio da funkcionira."

Jane je također tvrdi da je u mladosti više trebala paziti na izlaganje suncu pa koristi kremu za zaštitu od sunca.

Seymour je jedom prilikom otkrila da li je što radila na licu. Odgovor je ne. "Odlučila sam ne ići na facelifting—ali nemam ništa protiv toga, ništa… Ne kažem da to nikad ne bih učinila, ali još nisam.”

Čini se da se Jane sasvim dobro snalazi i bez estetskih zahvata, a s tim se slažu i njezini obožavatelji.