Kazališni i televizijski glumac Fabijan Pavao Medvešek prije nekoliko se mjeseci vjenčao za svoju dugogodišnju djevojku Karlu Abramović, a sad je otkrio da će uskoro postati otac.

'Istovremeno me obuzimaju strah i sreća'

"Bio sam presretan kada sam doznao da ću postati tata. Karla i ja se jako veselimo. Uopće nemam ideju što mi se događa, nisam još svjestan da ćemo postati roditelji. Istovremeno me obuzimaju strah i sreća. No, do sada sam imao sreće pa vjerujem da ni na ovom polju neću zakazati", rekao je Fabijan za Gloriju te dodao da je Karla već u drugom tromjesečju trudnoće.

Inače, Fabijan je jedan do najzaposlenijih hrvatskih glumaca, osim što radi u svom matičnom kazalištu Komedija paralelno ima i pet projekata, uskoro ga čeka premijera još jedne predstave, "Mnogo vike nizašto", u režiji Krešimira Dolenčića, a nedavno je postao i član žirija jednog showa.

Kad beba dođe, Fabijan priznaje da će morati prebaciti u nižu brzinu.

"Doslovno skačem iz predstave u predstavu, imam po dvije probe dnevno, procesi rada u kazalištu su vrlo intenzivni. Zbog toga me nema doma po cijele dane. Supruga zna biti žalosna kada me vidi toliko umornog, no puna je razumijevanja. Karla i ja zajedno smo već 11 godina, poznajemo se otkako smo bili djeca, zaljubili smo se kad je njoj bilo 17, a meni 18 godina i ona je moja srodna duša", govori glumac za Gloriju.

Podsjetimo, par se vjenčao krajem svibnja ove godine u bajkovitom Motovunu, a na svadbi im je nastupio glazbenik Saša Lozar.

Naime, par je godinama održavao vezu na daljinu, Karla je studirala produkciju u Engleskoj, a Fabijan je živio u Zagrebu i studirao Akademiju dramskih umjetnosti.