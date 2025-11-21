Evo koliko je najpoznatije njemačke blizanke koštala potpomognuta eutanazija

Svjetski poznate sestre Alice i Ellen Kessler, glumice, pjevačice i plesačice, preminule su 17. studenog 2025. u 90. godini. Svoj su život okončale potpomognutom eutanazijom u svom domu u Grünwaldu kraj Münchena. Prema pisanju TMZ-a, ta odluka koju su dugo planirale, koštala ih je 6000 eura i otkriva detalje procedure i troškova dostojanstvenog umiranja u Njemačkoj.

Zajednički odlazak sestre Kessler koštao je 6000 eura. Informaciju je za spomenuti medij potvrdila Wega Wetzel, glasnogovornica njemačke organizacije za humano umiranje (DGHS). Cijena za jednu osobu je 4000 eura, no paket za dvoje nudi popust. Taj iznos pokriva kompletnu uslugu, uključujući liječničku i pravnu skrb te sve ostale troškove. Sestre su se organizaciji javile više od godinu dana ranije s jasnom željom da okončaju svoje živote dostojanstveno, istoga dana.

Iz DGHS-a su poručili kako je njihova odluka bila dobro promišljena, dugotrajna i donesena bez utjecaja bilo kakve mentalne krize.

Kako izgleda proces potpomognutog samoubojstva?

Postupak koji provodi DGHS strogo je reguliran i odluka ne može biti impulzivna. Da bi osoba zatražila potpomognuto samoubojstvo, mora ispuniti nekoliko uvjeta:

Biti član organizacije DGHS najmanje šest mjeseci.

Podnijeti službeni zahtjev.

Obaviti više razgovora s odvjetnicima, liječnicima, a po potrebi i s obitelji.

Razlike između eutanazije i potpomognute eutanazije?

Na dan postupka, liječnik priprema infuziju sa smrtonosnom dozom anestetika i postavlja iglu u venu. Ključan korak, otvaranje ventila infuzije, mora izvesti sama osoba. Time se zakonski osigurava da je čin dobrovoljan te da se ne radi o eutanaziji koja je u Njemačkoj zabranjena.

Nakon smrti, organizacija obavještava policiju. Prošle godine DGHS je posredovao u više od 600 takvih slučajeva.

Podsjetimo, ikone europske zabavne scene, Alice i Ellen Kessler, preminule su u 90. godini u svom domu u Grünwaldu pokraj Münchena, potvrdila je Njemačka tiskovna agencija (dpa). Njemačka policija je izvijestila da su sestre, koje su provele gotovo devet desetljeća zajedno, odlučile okončati život potpomognutom eutanazijom, legalnim i strogo reguliranim postupkom u Njemačkoj.

Rođene 20. kolovoza 1936. u Saskoj, od malih nogu su pokazivale talent za ples. S šest godina počele su pohađati balet, a s jedanaest su se pridružile dječjem ansamblu Opere u Leipzigu. Godine 1952. pobjegle su iz Istočne Njemačke na Zapad i nastupale u varijeteu Palladium u Düsseldorfu, što je pokrenulo njihov strelovit uspon.

Pedesetih i šezdesetih postale su međunarodne zvijezde, nastupale u pariškom Lidu i upoznale Elvisa Presleyja. Predstavljale su Zapadnu Njemačku na Eurosongu 1959., a preseljenjem u Italiju 1962. osvojile su publiku hitom Da-da-un-pa i nastupima u emisiji Studio Uno. Slava ih je odvela i u SAD, gdje su gostovale u The Ed Sullivan Show i surađivale s Frankom Sinatrom i Fredom Astaireom.

