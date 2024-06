MALO SE POPRAVILA / Evo kako je izgledala Hana Rodić prije plastičnih operacija

Otkako smo influencericu Hanu Rodić upoznali u prvoj sezoni omiljenog RTL-ovog showa ''Gospodin savršeni'', njezin se izgled znatno promijenio, a ona je sama u više navrata istaknula koliko voli plastične operacije i korekcije na svom tijelu. Od promjene boje kose, velikog gubitka tjelesne mase, Hana je priznala da je operirala nos, a pohvalila se i operacijom grudi, koje joj je bila velika želja povećati. Iako je kasnije najavila kako će ih ipak raditi ponovno jer nije bila zadovoljna loptastim oblikom, istaknula je i da su njenom Goranu, Gospodinu Savršenom, one isto tako savršene, a ubrzo nakon toga priznala je i da je popravila usne. Atraktivnu crnku mnogi prozivaju zbog raznih zahvata ističući kako joj mnoge od operacija uopće nisu bile potrebne, no Hana se na to ne obazire, već uživa u svom izgledu