Holivudska glumica Eva Mendes danas slavi 50. rođendan, a iako nije snimila nijedan film u posljednjih deset godina, nije odustala od glumačke karijere već je bila zauzeta drugim poslovnim potvhvatima, kao što je pisanje dječje knjige oko koje joj je pomogao njezin suprug Ryan Gosling s kojim ima dvoje djece.

"Moj posljednji projekt je istinski rad iz ljubavi. To što sam mama svojim dvjema djevojčicama, nadahnulo me da napišem svoju prvu slikovnicu 'DESI, MAMI & NEVER-ENDING WORRIES'", pisalo je u opisu objave slavne glumice.

Ryana Goslinga i Evu Mendes spojio je film "The Place Beyond the Pines" koji su zajedno snimili 2013. godine. Prvo dijete dobili su u rujnu 2014. godine, a drugo dvije godine nakon.

Svi su mislili da je odustala od glume

Posljednji put se pojavila u filmu Lost River iz 2014. koji je režirao Gosling, a u listopadu 2022. se glumica oglasila na svom Instagramu povodom raznih spekulacija o njezinom prekidu glumačke karijere.

"Željela sam biti kod kuće sa svojim bebama. Nasreću, moji drugi poslovni pothvati omogućili su mi druženje s djecom više nego gluma ikad. Koja je poanta ove objave? Nikada nisam odustala do glume ", pisalo je u njezinoj objavi.

Podsjetimo da je Eva Mendes odala počast svom partneru Ryanu Goslingu kada je odgovorila na Goslingovu reakciju s dodjele nagrada, podijelivši GIF smiješnog trenutka na svom Instagram profilu.

Njezin je suprug ostao u šoku i podigao obrve kada je saznao da je njegova pjesma iz filma Barbie "I'm Just Ken" osvojila nagradu za najbolju pjesmu.

"Volim ga", pisalo je u opisu objave.

