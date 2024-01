Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, princ Harry i Meghan Markle, prisustvovali su premijeri filma Bob Marley: One Love, a PR guru sada je njihovu pojavu nazvao 'čudnovatom'.

Naime, guru za odnose s javnošću označio je javno pojavljivanje princa Harryja i Meghan Markle na ovotjednoj premijeri filma o Bobu Marleyu neobičnom iz više razloga. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa rijetko su se pojavljivali u javnosti, sve do utorka kada su prisustvovali premijeri filma Bob Marley: One Love u Kingstonu na Jamajci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Par je doletio iz Montecita na Jamajku na blistavu prigodu nakon što ih je pozvao kolega iz Montecita, inače izvršni direktor Paramount Picturesa.

Par je viđen kako zajedno pozira na crvenom tepihu, a čak su pozirali i s obitelji Boba Marleyja. Ali sada je guru za odnose s javnošću otkrio da je pojavljivanje para na događaju bilo "čudno", a otkriven je i "promašaj" koji su tamo napravili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lynn Carratt iz Press Box PR-a procijenila je iznenađujućim i "čudnim" pojavljivanje para na blještavom događaju. "Bila sam iznenađena kad sam vidjela Harryja i Meghan kako se slikaju na crvenom tepihu na premijeri filma Bob Marley: One Love na Jamajci - nikad ih nisam smatrala obožavateljima Boba Marleyja, ali očito vole njegovu glazbu i poruke", započela je.

"Međutim, i dalje mi se činilo da je to bilo vrlo čudno pojavljivanje u javnosti, s obzirom na to da su svi koji su bilo tko u LA-u zabavljali na proslavi 60. rođendana Jeffa Bezosa na Beverley Hillsu", dodala je Lynn. Zatim je primijetila kako je Jeff bio drugi dobitnik nagrada Living Legends of Aviation Awards prošli tjedan i čak se slikao s Harryjem na događaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lynn je dodala kako se pokazalo da je "pravi razlog" što su se vojvoda i vojvotkinja od Sussexa pojavili na premijeri bio "umrežavanje" nakon što ih je pozvao izvršni direktor Paramounta.

"A budući da ugovor para s Netflixom završava 2025., vjerojatno će nastojati sklopiti novi ugovor, a Paramount bi im to mogao omogućiti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vjerojatno je bio mali promašaj s njihove strane što su pozirali za slikanje s premijerom Jamajke Andrewom Holnessom uoči referenduma o tome da Jamajka postane republika, ali to su Harry i Meghan", zaključila je Lynn.