Erika Pletikosu gledamo u novom reality showu "Fight of NationsTM: Put do pobjede" na streaming platformi Voyo. Nakon što je za Net.hr izjavio da mu baka Ana daje najbolje životne savjete, a posebno one vezane za sport, poput:

"Bježi sine od toga koliko te noge nose, mijenjaj sport i bavi se nečim drugim", sada je za RTL.hr priznao da mu je baka uistinu najveća podrška te je njegov nutricionist.

"Ona je ta osoba koja mi pomaže tijekom cijelih priprema, u mojim svakodnevnim aktivnostima. Ako ja ne stignem spremiti torbu, pomogne mi raspremiti torbu, počistiti sobu…", kaže Erik, a na tu temu se oglasila i njegova baka: "Moglo bi se reći da zbog svega što radim, mogu biti kao osobna asistentica."

Foto: RTL Erik Pletikos

Baka je glavni nutricionist u kući

Osim toga, Erik tvrdi da je njegova baka i njegova nutricionistica. Rekao da je bio prvi na čiju je prehranu pazila, a sada je pažnju prebacila i na ostale ukućane.

"Baka je glavni nutricionist u kući. Meni prvo, sad postaje i drugi ukućanima."

Foto: RTL

Inače, Erikova baka je jedna od njegovih najvećih obožavateljica, ali joj briga za unuka u ringu stvara stres. Borbe gleda iz udobnosti svog doma nakon što joj unuk javi kako je prošlo, a ukoliko je borba malo strašnija - onda ju gledaju zajedno.

