Nadimak Erica Claptona "Slowhand" datira iz njegovih dana s bendom The Yardbirds, kojem se pridružio 1963. i ostao s njim do 1965. Nadimak je ironičan, s obzirom na to da je Clapton poznat po brzoj svirci. Dobio ga je zbog navade da mijenja žice gitare na stageu: dok je to radio, publika bi spontano počela sporo pljeskati.