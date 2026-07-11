Emotivna ispovijest bivše misice nakon borbe s karcinomom: 'Postoje trenutci u životu'

Bivša misica i poduzetnica Ivančica Pahor (44) podijelila je s pratiteljima na Instagramu emotivnu objavu posvećenu kćeri Uni. Iako fotografije prikazuju idilične trenutke s ljetovanja na Hvaru, popularnom odredištu koje privlači posjetitelje iz cijelog svijeta, Pahor je iskoristila priliku za iskrenu ispovijest o životnoj borbi, snazi i bezuvjetnoj ljubavi koja ju je održala u najtežim trenucima.

''Postoje trenutci u životu kada shvatiš što je istinsko bogatstvo. Ja sam to shvatila onda kada sam se našla u borbi za život. Dok sam prolazila kroz kemoterapije, zračenja, strah i neizvjesnost, uz mene je bila moja Una. Dijete koje je prerano moralo biti hrabro. Dijete koje je svoje brige često skrivalo iza osmijeha kako bih bila jača. Nikada nije dopustila da se osjećam sama. A dok je svojim srcem nosila i mene, nosila je i svoje obveze. Unatoč svemu što je prolazila zajedno sa mnom, godinu na fakultetu završila je u roku. To nije samo uspjeh. To je dokaz njezine snage, karaktera i srca. Ne postoje riječi kojima bih mogla opisati koliko sam ponosna na svoju kćer'', napisala je Ivančica.

Svoju emotivnu poruku zaključila je riječima koje su dirnule mnoge: "Una, ti si moje najveće životno djelo. Moj najveći ponos. Moja snaga. Moj mir. Zauvijek ćeš biti razlog zbog kojeg se vrijedi boriti."

Ove riječi dolaze nedugo nakon što je Pahor vodila najtežu bitku svog života. Krajem 2025. godine javno je objavila da joj je dijagnosticiran rak limfnih čvorova, nakon čega je otvoreno dijelila svoj put, uključujući fizičke i emocionalne izazove poput gubitka kose i umora, ali uvijek zadržavajući pozitivan stav.

U svibnju 2026. godine, simboličnim činom paranja kartona od zračenja, objavila je početak novog poglavlja.