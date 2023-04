Prije tjedan dana objavljena je snimka na kojoj se manekenka Emily Ratajkowski i pjevač Harry Styles ljube u Tokiju, a video se brzo proširio društvenim mrežama. Na snimci, par razmjenjuje nježnosti na ulicama grada ležerno obučeni. Do sada se nisu oglašavali o navodnoj vezi.

No, Emily je sada progovorila o svemu, piše Page Six. Rekla je da su ona i Harry zajedno već dva mjeseca te da su se skrivali. Ona misli da je možda Harry "taj". Jedna od najljepših žena svijeta govorila je o Harryju u jednom podcastu koji je objavljen još početkom ožujka.

"Upravo sam se krenula viđati s nekim za koga mislim da mi se dopada, to je drugačije. Razmišljala sam: 'On je zaista super'', rekla je Emily koja je otvoreno priznala da je uvijek birala pogrešne muškarce. "Što tražim u partneru? Volim ljude koji su samostalni. Mislim, meni je to bitno jer zaista imam ispunjen život. Nadam se da će 'dejtanje' nekoga tko ima više svog života prevenirati probleme koje sam imala ranije', priznala je Emily.

Podsjetimo, Harry je do nedavno bio u vezi s glumicom Olivijom Wilde. S druge strane, Emily se prošle godine rastala od Sebastiana Beara-McClarda, a povezivalo ju se i s drugim muškarcima - Peteom Davidsonom, navodno je viđena s umjetnikom Jackom Greerom, a za Valentinovo je objavljivala fotografije s Ericom Andreom.