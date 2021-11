Emily Ratajkowski, kako prenosi Page Six, pridružila se ponovno pokrenutom razgovoru o privlačnosti Petea Davidsona, komičara koji je član Saturday Night Live još od 2014. godine. Nakon glasina o romansi s Kim Kardashian, manekenka je Sethu Meyersu rekla: "Čini se super šarmantnim. On je ranjiv. On je divan. Lak za nokte mu je sjajan. Izgleda dobro! Povrh svega toga, komičar SNL-a ima "super sjajan odnos s mamom".

Kim Kardashian i Pete Davids paparazzi su uhvatili kako se drže za ruke tijekom vožnje u lunaparku, a društvo su ima pravili još jedan novopečeni par, Kourney Kardashian i Travis Barker. Poznati komičar prije Kim imao je ljubavne afere zbog kojih je proglašen velikim ženskarom. No, čini se da Kim s tim nema pretjeranih problema, možda joj je Pete samo prolazna avantura da zaboravi na Kanyea Westa, a možda je komičar ipak njezina nova, prava ljubav - to nam ostaje za vidjeti.

Pale su i prve zajedničke fotke

Pete se nedavno pohvalio i zajedničkom "obiteljskom" fotografijom na kojom uživa u slavlju svog rođendana u okruženju Kardashiana. Fotka je izazvala pomutnju među fanovima komičara i reality zvijezde. "Tip je zaista osvojio Kim", "Znači li ovo da su glasine istinite?", "Zašto je baš s njom proslavio rođendan? Definitivno su u vezi", "Nose iste pidžame, prelijepi su", samo su neki od komentara.