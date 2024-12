Elon Musk objavio kako je smršavio - progovorio o puštanju vjetrova, internet gori!

Slavan milijarder, inženjer i izumitelj Elon Musk (53) božićnom je fotografijom otkrio da iza tajne njegovog mršavijeg stoji lijeka Ozempic. Naime, riječ je o lijeku za dijabetičare koji koristi velik broj celebrityja s ciljem bržeg gubitka kilograma. Vlasnik Tesle svojom je objavom na X-u mnoge šokirao, a neki su se i našalili na njegov račun.

"Ozempic Djed Mraz", napisao je Elon uz fotografiju na kojoj pozira ispred božićnog drvca u kostimu Djeda Mraza.

"Tehnički Mounjaro, ali to nema isti prizvuk", dodao je. Također se radi o lijeku koji se prvobitno pripisivao pacijentima s dijabetesom tipa 2 radi kontrole razine šećera u krvi te otpuštanja inzulina u tijelu. Milijuni Amerikanaca konzumiraju lijek, s obzirom na to da je moguće izgubiti do 15 posto tjelesne težine.

Slavan milijarder je prvobitno probao Ozempic, no rekao je da zbog njega "ispušta vjetrove i podriguje kao Barney iz Simpsonovih". Kasnije se prebacio na Mounjaro, koji smatra učinkovitijim.

Objava je ubrzo postala viralna te je prikupila više od 300 tisuća lajkova te 39 milijuna pregleda. Mnogi korisnici X-a komentirali su njegovu objavu, a neki su odlučili napraviti memeove.

"Više mi se sviđao s trbuščićem. Preferiram klasičnog Djeda Mraza", "Da imam djevojku sigurno bih ovu sliku držao podalje od nje", našalili su se korisnici.

Ove su godine kružile glasine da je velik broj zvijezda koristio Ozempic za mršavljenje, poput Kelly Clarkson, dok je Sharon Osbourne priznala da ga je konzumirala. Lijek može uzrokovati opasne nuspojave, kao što su problemi s hodanjem i otežano disanje, a čak i gubitak vida.

