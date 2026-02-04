Ni Instagram pohvale joj nisu pomogle: Ella Dvornik otkrila kako ju je kći 'poklopila'

Ida Prester (47), svestrana glazbenica, voditeljica i aktivistica, poznata je po tome što s pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz svojeg privatnog života. Njezine objave, prožete humorom i iskrenošću, redovito nailaze na odlične reakcije, a posljednja u nizu, koja opisuje urnebesan razgovor između njezinog supruga Ivana Peševskog i sina Roka, nasmijala je cijelu regiju te 'natjerala' i influencericu Ellu Dvornik (35) da s javnošću podijeli sličnu situaciju s jednom od svojih kćeri.

U kratkoj anegdoti koju je podijelila na svojem Instagram profilu, Ida je opisala scenu iz automobila tijekom vožnje u školu. Njezin suprug Ivan, poznat kao Vani, pokušao je impresionirati sina Roka poznavanjem trendova i kulture mladih. "Vidiš, sve znam, i six seven, i likove u Minecraftu, vidiš kao imaš kul tatu! Tko još ima tako kul tatu?", pohvalio se Vani, no odgovor koji je dobio zasigurno nije očekivao.

Njegov sin Roko, bez imalo oklijevanja, uzvratio je neočekivanom dozom zrelosti i brutalne iskrenosti: "Tata, ti nisi kul, nikad nećeš biti i ne znam zašto se trudiš? Opusti se, samo budi ono što jesi, budi TI. Sve je ok..". Kako Ida dodaje, nakon što je podijelio ovaj mudri savjet, sin je samo "nastavio gledati u telefon, kao da se ništa nije desilo".

Ni Ella nije bolje prošla

Svojom objavom, koju je zaključila hashtagom #genalpha, Prester je savršeno sažela generacijski jaz i dala uvid u dinamiku unutar svoje obitelji, pokazujući da čak ni javne osobe nisu imune na iskrene i često smiješne kritike svoje djece. Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija, a u komentarima su se javili brojni roditelji koji su se prepoznali u ovoj simpatičnoj situaciji, a posebno se istaknuo komentar Elle Dvornik.

"Tako ja dođem ponosno u outfitu koji je cijeli Instagram pohvalio da bi mi mala u donjem dijelu plave trenirke s rozom Kuromi majicom, zelenom Minecraft jakom i dvije različite čarape rekla: 'Mama što si to obukla izgledaš ridiculous' i skida stvari s mene", napisala je Ella i još jednom nasmijala javnost.

Peripetije oko razvoda i dalje traju

Posjećamo, Ella je majka dviju djevojčica, osmogodišnje Balie Dee i uskoro šestogodišnje Lumi Wren koje je dobila u braku s bivšim suprugom, britanskim poduzetnikom Charlesom Pearceom. Iako bivši supružnici nisu zajedno već više od dvije godine, bitka oko skrbništva nad djecom i zajedničke imovine i dalje traje, pa kako je sama nedavno otkrila, Ella svaki drugi tjedan provodi u Istri s bivšim suprugom.

POGLEDAJTE VIDEO: Ines Goda Forjan kod Mojmire otkrila kako je stala pred 70.000 ljudi: 'Izašlo je iz mene...'