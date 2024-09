Ellen DeGeneres otvorila dušu po pitanju svoje mračne prošlosti: 'Više ne mogu'

Nekoć jedna od najpopularnijih televizijskih voditeljica i komičarki, Ellen DeGeneres, već par godina izbjegava pojavljivanja u javnosti nakon što je poveći broj njezinih zaposlenika objavio da ih jako loše tretira te da stvara toksičnu radnu atmosferu.

Sada kada se situacija slegnula, voditeljica je u svom novom stand up showu "For Your Approval" rekla da se ponosi time što je u zadnji četiri godine postala i koliko je naučila o sebi.

"Kad ste javna osoba, otvoreni ste za svačija mišljenja. I sigurna sam da ste čuli izreku: 'Što drugi ljudi misle o meni nije moja stvar.' Ljudi će reći svašta, a vi nemate kontrolu nad tim. Ali ti znaš istinu i to je jedino važno", rekla je Ellen te dodala je zbog prirode svog posla uvijek previše marila za tuđa mišljenja.

"Provela sam cijeli život pokušavajući usrećiti ljude i bilo mi je previše stalo do toga što drugi ljudi misle o meni. Dakle, pomisao da netko misli da sam zlobna bila je za mene razorna i dugo me izjedala. Nakon cijelog života brige, jednostavno više ne mogu", priznala je.

Podsjetimo, komičarka se našla na meti kritika kada su je zaposlenici njezinog 19 godina dugog talk showa optužili da je set uvijek bio ispunjen zastrašivanjem, rasizmom i strahom. Page Six piše da je skandal rezultirao otpuštanjem tri vrhunska producenta emisije i završetkom talk showa.

