Na svjetlo dana izašao je konačno i iskaz koji nije objavljen na suđenju Depp-Heard. U iskazu glumica Ellen Barkin komentirala je svoj odnos s Deppom.

Barkin je u videosnimci komentirala kako je u početku mislila da je Johnny Depp vrlo šarmantan, no s vremenom je shvatila da je Depp s prijezirom gledala na ljude za koje je smatrao da su "ispod njega". Otkrila je čak da je jednog svog pomoćnika nazvao "svinjom"

Ono što je najviše šokiralo javnost jest iskaz Ellen Barkin u kojem je izjavila kako joj je Depp za vrijeme njihova prvog spolnog odnosa dao određenu vrstu droge naziva Quaalude.

Barkin i Depp upoznali su se devedesetih godina, a bliski su bili punih 10 godina. Zajedno su igrali i u filmu "Strah i prijezir u Las Vegasu".

Ipak, njihov je kontakt završio u trenutku kada ju je Depp u Sin Cityju gađao bocom vina. Kako je sama rekla, nije bila iznenađena jer je, kako i sama tvrdi "bio nasilan".

Opisala je i kako je Deppov odnos prema njoj bio toliko loš da joj, nakon što su prekinuli, brat nije dopustio da sjedne za njihov stol kada su se sreli u restoranu.

Kada ju je porota tijekom suđenja pitala je li njihova veza postala romantična, Barkin je sa smiješkom rekla da se to dogodilo 1994. kada se ona preselila u Hollywood. Kaže da je prijateljstvo krenulo od "platonskog do romantičnog", a zatim je zatražila da se ispravi zapis.

"Možeš li to promijeniti u 'seksualno'? Hvala", naglasila je.

Kako je sama rekla, veza je trajala nekoliko mjeseci kada bi ona odlazila kod njega ili bi on dolazio kod nje tri ili četiri puta tjedno. Rekla je i kako je većinu vremena bio pijan te da je najviše volio piti crno vino.

Konstantno je bio na drogama

Barking ga je više puta vidjela kako konzumira kokain, marihuanu te halucinogene droge. Jedan od odvjetnika njegove bivše supruge Heard upitao ju je: "Je li se Depp ponašao na način koji je bio van kontrole?"

"Da. Gospodin Depp je bacio bocu vina preko hotelske sobe, u Las Vegasu dok je snimao ‘Strah i prijezir u Las Vegasu‘. U tijeku je bila svađa između Johnnyja Deppa i njegovih prijatelja u sobi, kao i asistenta", odgovorila je glumica.

Istaknula je kako se, nakon prekida s Deppom, više nije niti čula s njim, ali i kako je tijekom njihove veze bilo puno ljubomornih ispada s njegove strane.

"On je ljubomoran čovjek, kontrolira, gdje ideš, s kim ideš. Što ste radili sinoć. Jednom sam imala ogrebotinu na leđima koja ga je jako naljutila jer je inzistirao da je to posljedica seksa s osobom koja nije on", ispričala je.