Influencerica Ella Dvornik sada i službeno ide na godišnji odmor, daleko od medijskih suradnji i reklama. Ova majka dvije djevojčice ide uživati s obitelji i suprugom Charlesom Pierceom na otok Brač, gdje joj živi mama Danijela Dvornik.

'Znate da sam skroz pukla'

"I došao je taj dan. Ja sam danas, službeno, na godišnjem. Što god to značilo, s obzirom na to da sama sebi isplaćujem plaću", rekla je Ella u Instagram storyju.

"Ella Dvornik ne postoji idućih mjesec dana. Mislim postoji i dalje ću vas gnjaviti na storyjima, ali besplatno", našalila se te otkrila da uzima mjesec dana godišnjeg odmora, a već je kasnije na Instagramu objavila kako se bori s gužvom na autocesti.

"Ako imate brend i želite ga promovirati, ne zovite idućih mjesec dana, zovite nekog drugog", poručila je, ali se kasnije ponovno javila i rekla da je malo muči to što neće ništa i nikoga reklamirati narednih mjesec dana.

"Imam crve u guzici. Ako se pofarbam u crveno, znate da sam skroz pukla", dodala je.

Što to znači biti influencer?

Podsjetimo, Ella Dvornik 2018. gostovala je u tadašnjoj emisiji Zorana Šprajca RTL Direkt te njemu i javnosti objasnila čime se zapravo bavi.

"Dosta ljudi to pita – kakav je to posao. Volim se našaliti da mi plaćaju da živim jer cijela mi je kategorija takva i brendovi koji me prate to što radim. Moja je niša takva da prati moj životni stil, dok neki drugi imaju neke druge niše", rekla je Ella te mu objasnila i zašto dijeli privatan život sa svojim pratiteljima.

Objasnila je i svoje radno vrijeme: "U jednu ruku je posao super jer daje luksuz da biraš kako želiš raditi, ali ako pustiš previše i ne radiš ništa, nagomila se. Ja sam svoj šef i moj posao može biti 24 sata, a može biti i tri dana bez posla. Preko vikenda ne objavljujem puno jer mi je to vrijeme kao da su tada ljudi slobodni pa sam i ja", rekla je Ella.

Šprajc se osvrnuo na cjenik objava na Instagramu Sonje Kovač, koji je slučajno objavila: "Jedna objava je 6.000 do 9.000 kuna, paket objava za tri mjeseca 50.000 kuna… Jesu li to stvarno realne zarade?", zanimalo je voditelja, a Ella mu je objasnila da u njezinom poslu još nije regulirano tržište.

"Svatko ima neke svoje cijene, neki imaju puno manje od mene, neki veće cijene. Ako su ljudi to spremni platiti, moja baka kaže da svaka roba ima svojega kupca", rekla je Ella te dodala da joj tjedno dođe i preko 30 upita za suradnju, ali i da sama traži suradnike.