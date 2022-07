Blogerica i influencerica Ella Dvornik na svom je Instagram Storyju otkrila da se opet vratila u pjevačke vode te da je snimila pjesmu u kojoj bez dlake na jeziku želi reći ono što neke žene misle, a to moraju reći umotano u celofan.

Njeni fanovi ostali su u čudu, a Ella je otkrila da se njena nova pjesma zove "Kurvanje".

"Ekipa, gori mi inbox, ne mogu svakome posebno odgovarati. Uglavnom, da snimam glazbu!", istaknula je.

"Slučajno se desilo, ili možda nije! Paše mi ovaj žanr. Ono što je važno napomenuti je da je glazba fakat uvijek bila dio mog života zbog tate, ali ju nikad nisam htjela raditi zbog novca i ne namjeravam dalje", napisala je Ella te je istaknula da je pjesmu snimila zbog zadovoljstva te da se vjerojatno nikad pojaviti na pozornici.

Glazba joj je gušt

"Meni je ovo prvenstveno gušt, zabava. Nećete me vjerojatno nikad vidjeti na pozornici jer sam introvert (znam čudno vam je), ali svoj novac koji zarađujem na društvenim mrežama, koristim i da nahranim svoje druge kreativnosti.".

Ella je otvorila i novi službeni profil koji će popratiti njenu glazbenu karijeru.

"Ono što me ponukalo je činjenica da muškarci mogu pjevati i repat o svemu bez ograničenja, a žene moraju koristiti metafore. E pa neće moći ove noći! Ja sam tu da kažem što neke žene misle i to na isti način kao i dečki. Zaustavite me ako možete", poručila je.