Ella Dvornik odavno više nije samo kći legendarnog Dina Dvornika. Domaća javnost upoznala ju je kao buntovnu tinejdžericu i darkericu, neki su se brinuli za njezinu budućnost, ali evo - budućnost je stigla i Ella ne može biti ljepša, ispunjenija i uspješnija nego što jest.

Jedno se ipak s godinama nije promijenilo, a to je njezina otvorenost i često surova iskrenost u svemu što radi i o čemu govori. Ona je danas možda i najpoznatija influencerica na ovim prostorima, supruga engleskog poduzetnika i ponosna majka dviju djevojčica.

Dvornikova nikad nije, poput mnogih, skrivala svoje posjete estetskim kirurzima već je, dapače, o njima vrlo otvoreno i detaljno pričala ne bi li možda svojim savjetima i iskustvima pomogla ženama koje razmišljaju o istim procedurama.

Ella je sada za Slobodnu Dalmaciju pretresla cijeli svoj životni put, a progovorila je i o najtežem razdoblju, borbi s anoreksijom, braku, djeci, pa i (još jednom) o estetskim zahvatima.

Kako izgleda 'kaotičan' dan u njezinu domu

Kao svoj najveći osobni uspjeh Dvornikova je istaknula činjenicu da je uspjela održati i uskladiti karijeru i obitelj, a potom opisala kako izgleda jedan prosječan dan u njezinu životu.

"Ujutro je u našoj kući kaotično kao i u svakoj obitelji. Doručak, spremanje, cure vodim u vrtić, nakon toga odradim trening i od 9.30 kreće rad s klijentima. Pripremam sadržaj, odradim sastanke. Kada se cure vrate iz vrtića, poigram se malo s njima, večeramo i već je kraj dana. Kada cure legnu, obično odradim još neke zaostatke i pripremim što trebam za sutra. Ne uspijeva mi uvijek odraditi sve što trebam, ali, nažalost, nitko me ne može zamijeniti. Jedna je Ella!", šaljivo je poručila influencerica.

Očigledno je da njezine Instagram objave u posljednje vrijeme znaju biti posebno pikantne, a i za javne izlaske sada se odijeva mnogo izazovnije nego prije, o čemu je rekla: "Nije dobro kad si zakopčan, a ni otkopčan, pa ako će se već neki nervirati toga, neka bar imaju što gledati uz nervozu."

O suprugu, djeci i plastičnim operacijama

Ella se za Slobodnu dotaknula i svojih estetskih korekcija. Ranije je priznala da je potrošila mnogo novca na sebe jer je bila nesigurna. Sada, tvrdi, više definitivno nema taj problem.

"Više nisam nesigurna, tako da je novac jako dobro potrošen. I odlično sam odabrala, sve sam napravila s mjerom i sve izgleda prirodno, jako sam zadovoljna sa svime i žao mi je što sam toliko čekala, iskreno", kazala je.

Sebe i supruga Charlesa Pearcea opisala je kao prosječan bračni par: "Posvađamo se oko bilo koje sitnice, poslije ne znamo ni zbog čega smo se zakvačili. Gledamo djecu kako rastu i godine samo lete. Baš brzo prolaze."

Ella i Charles, podsjećamo, imaju dvije kćerkice, Balie Dee i Lumi Wren, a kakvih su osobnosti djevojčice koje su i same preko maminih društvenih profila stekle vojsku obožavatelja?

"Balie je ekstrovert, Lumi je introvert. I jedna i druga imaju svoje posebnosti. Balie je glasna i dramatična, a Lumi tiha i promišljena. Baš su ying i yang", otkrila je influencerica te priznala da je kao mama dosta blaga u odgoju.

U najranijoj dobi upoznala pakao anoreksije

Dvornikova je za Slobodnu bez problema progovorila i o unutrašnjim demonima s kojima se borila tijekom odrastanja. Zbog pritiska javnosti i trendova, u jednom je trenutku oboljela od anoreksije.

"Dok sam bila jako mlada, bilo je glamurozno izgledati doslovno kao štapić. Mnoge zvijezde su bile takve, a ja sam imala 12 godina kada me sve to ponijelo. U kombinaciji s niskim samopouzdanjem, jednostavno se dogodilo. Anoreksija ti se prikrade kao neka vrsta zdrave dijete, ali na kraju upadneš u toliko mračan bunar i sam sebi kreneš oduzimati nešto što te doslovno održava na životu", ispričala je.

"Meni je to bio ventil za sve. Kad bih bila tužna, gladovala bih, kad me netko povrijedio ili naljutio, ja bih se kaznila. Dugo mi je trebalo da iziđem iz svoje glave, da sazrijem i shvatim da mi to ne rješava probleme", dodala je.

Za kraj je Ella otkrila kako nadolazeće blagdane neće provesti u Hrvatskoj.

"Božić ćemo ove godine proslaviti u Londonu, tako da smo sve prepustili Charlesovoj mami da organizira i složi jelovnik. Veselim se malo otputovati s familijom, Božić u Londonu je uvijek poseban", zaključila je Dvornikova za Slobodnu.