Ella Dvornik ponovno izazvala lavinu reakcija: 'Niste skupa, ali svejedno morate živjeti skupa'

Influencerica Ella Dvornik (34) ponovno je zaintrigirala javnost. Naime, u novom videu na Instagramu, Ella je objavila humorističan skeč koji je u kratkom vremenu izazvao veliki broj reakcija.

U scenama u kojima sama sa sobom vodi skeč, kaže: “Niste skupa, ali su vam rekli da svejedno morate živjeti skupa. Ella odgovora: “Da, svaki drugi tjedan.” Na pitanje “…pa kako ne poludiš" odgovara: “Ma šta bi poludila, vidiš da sam O.K.” U opisu objave dodatno je pojasnila poruku skeča: “Sve je ok, ne brinite". Njezinu objavu mnogi su podržali.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Podsjetimo, Ella već neko vrijeme privlači pažnju obožavatelja zbog značajnih promjena u svom privatnom životu. Preselila se u Zagreb, dok njezine dvije kćeri Balie Dee (7) i Lumi Wren (5) koje je dobila u braku s britanskim poduzetnikom Charlesom Pearceom (47), borave s ocem u Balama, u Istri. Par se vjenčao 2019. godine u Las Vegasu, a vijest o razvodu su za domaće potvrdili u kolovozu 2023.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li konačno došlo vrijeme za iskrenost o plastičnim operacijama? Ella Dvornik otvorila dušu za Direkt