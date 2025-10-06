'KAKO NE POLUDIŠ?' /

Ella Dvornik ponovno izazvala lavinu reakcija: 'Niste skupa, ali svejedno morate živjeti skupa'

Ella Dvornik ponovno izazvala lavinu reakcija: 'Niste skupa, ali svejedno morate živjeti skupa'
×
Foto: Sasa Miljevic/pixsell

Ella se na zanimljiv način dotaknula životnih izazova

6.10.2025.
13:05
Hot.hr
Sasa Miljevic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Influencerica Ella Dvornik (34) ponovno je zaintrigirala javnost. Naime, u novom videu na Instagramu, Ella je objavila humorističan skeč koji je u kratkom vremenu izazvao veliki broj reakcija.  

U scenama u kojima sama sa sobom vodi skeč, kaže: “Niste skupa, ali su vam rekli da svejedno morate živjeti skupa. Ella odgovora: “Da, svaki drugi tjedan.” Na pitanje “…pa kako ne poludiš" odgovara:  “Ma šta bi poludila, vidiš da sam O.K.” U opisu objave dodatno je pojasnila poruku skeča: “Sve je ok, ne brinite". Njezinu objavu mnogi su podržali. 

Ella Dvornik ponovno izazvala lavinu reakcija: 'Niste skupa, ali svejedno morate živjeti skupa'
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Podsjetimo, Ella već neko vrijeme privlači pažnju obožavatelja zbog značajnih promjena u svom privatnom životu. Preselila se u Zagreb, dok njezine dvije kćeri Balie Dee (7) i Lumi Wren (5) koje je dobila u braku s britanskim poduzetnikom  Charlesom Pearceom (47),  borave s ocem u Balama, u Istri. Par se vjenčao 2019. godine u Las Vegasu, a vijest o razvodu su za domaće potvrdili u kolovozu 2023.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li konačno došlo vrijeme za iskrenost o plastičnim operacijama? Ella Dvornik otvorila dušu za Direkt

Ella DvornikInstagramObjava
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'KAKO NE POLUDIŠ?' /
Ella Dvornik ponovno izazvala lavinu reakcija: 'Niste skupa, ali svejedno morate živjeti skupa'