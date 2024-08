Blogerica Ella Dvornik (33) nedavno je pokazala na Instagramu kako su joj njezine dvije kćeri Balie Dee i Lumi Wren na nozi markerom nacrtale na neobičan način svoju majku i njih te jedno veliko srce na nozi. Čini se kako ju je taj crtež oduševio jer ga je odlučila trajno zabilježiti na ruci.

"Za one koji nisu vidjeli story prekjučer – ovo je crtež koji su Lumi i Balie nacrtale meni na nogu markerom. Sad je na ruci istetoviran”,napisala je Ella u opisu objave.

Nisu skrivali oduševljenje

Fanovi su bili iznenađeni što se Ella odlučila na ovaj korak, no tetovaža ih je ipak oduševila.

"Ček, ček, ček, jesi ti to stvarno dala istetovirati??? Ja sam mislila da ti to Ballie nacrtala markerom", "Tetovaža je super. Najbolje su one koje imaju veze s djecom. Bar si siguran da ih nećeš poželjeti prekriti","Predobro Ella oduševila si me", "Preslatko, bravo za vas tri cure", pisali su joj jedni, a drugima su pak u oči upali njezini ožiljci koji su ih asocirali na rezanje u mlađim danima.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

'Zašto si se rezala?'

"Voliš bol pa si se rezala po rukama zašto?", napisao je jedan od fanova, a Ella mu dala jasan odgovor.

"Radije sam ozlijedila sebe nego druge ", odgovorila im je.

Foto: Profimedia

"Vidim nešto tužno na tvojim rukama, jedan teški period", napisao je drugi.

"Tko je rezao ruke iznad tattoo i zašto", upitao je treći fan, a Ella je riješila tu zavrzlamu davši jasan argument takvog čina.

"Ja jer sam bila emo", otkrila je Ella.

Podsjetimo, Ella je u kolovozu prošle godine objavila da se razvodi od trinaest godina starijeg britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea (46). Zajedno su bili deset godina i dobili dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren.

