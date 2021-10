Influencerica Ella Dvornik na svojim je Instagram storyjima objavila fotografiju svojih trbušnjaka te priznala da iako mrzi ići u teretanu, sjajan je osjećaj probuditi se i vidjeti rezultate vježbanja.

Za struk na kojem bi joj pozavidjele mnoge majke Ella je 'okrivila' svoju trenericu koja je ne pušta doma dok ne odradi svih sat i pol treninga, a onda i otkrila čemu teži.

U drugoj objavi Ella je podijelila fotografiju djevojke nevjerojatno tankog i utegnutog struka, bez grama masnog tkiva, te napisala kako se tome nada za par godina.

Ella je na sve spremna

Komentari na fotografiju 'bezobrazno' utegnute djevojke su grozni, ali ništa manje od toga Ella nije ni očekivala kako bi još jednom podsjetila pratitelje na smisao života.

"Znala sam da ću dobiti komentare za ovu zadnju žensku koju sam objavila. I svi redom 'fuj', 'užas', 'ružno'. Jel' vi stvarno mislite da je poanta života izgledati i raditi ono što drugi očekuju od vas?", pita Ella pa dodala:

"Poanta života je da uživate, da se volite i da pritom ne štetite drugima oko sebe. Dok god drugima ne činite loše, a poželjno je i da činite dobro, zaista se ne trebate opterećivati ničim. Dakle, ja sam svjesna da je nekima to ružno, meni je to lijepo. Ne samo iz perspektive fizičkog izgleda, nego sama mentalna snaga i potrebna disciplina kojom se dolazi do toga. Težim tome. Težim boljem. I mogu se pomiriti s prosječnim, prosječna sam cijeli život, i to isto volim. Al' ponekad volim testirati samu sebe i pomaknuti granicu", zaključila je Ella.