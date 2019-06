ELLA DVORNIK OBJAVOM O OCU DIRNULA FANOVE U SRCE: ‘E pa nije nikome ćaća Dino Dvornik! Samo meni!’

View this post on Instagram

Kad sretneš nekog i vidiš ovakav omaž. Srce ko empire state building! Na mnogo stvari sam ponosna u svom životu. Na moju mamu koja je uvijek bila tu. Na mog muža i njegovu bezuvjetnu podršku, na moju predivnu kćer. Na mog djeda koji ostavio neosporiv trag umjetnosti…na moju drugu baku i djeda koji su se uvijek borili biti najbolje sto su mogli i prešli sve uspone i padove. Na Baku Dijanu ❤️Na činjenicu da sam godinama i sada uvijek i zauvijek "kćer Dvornika"… Ne to nije sporedna uloga… to nije teret…. to je čisti vječni ponos! Biti dio DNA legende koju ljudi toliko vole …Tata … Volimo te uvijek i zauvijek ❤️❤️❤️ živiši u venama, i srcima i tuđim kožama! Besmrtan si! Kad su ga pitali kako je to biti sin Borisa Dvornika jel mu odmoglo il pomoglo: on je rekao :" ja san to iskoristija, PA NIJE SVAKOME ĆAĆA BORIS DVORNIK!!!" E pa nije nikome ćaća Dino Dvornik! Samo meni!!