Influencerica Ella Dvornik na Instagramu je objavila video u kojem je pokazala kako reagira kada joj netko daje savjet, a da ona to nije tražila, no njeni pratitelji zabrinuli su se kad su ugledali ožiljak pokraj njene obrve.

Ella je ispred kamere sjela ležerno odjevena u svijetloplavu bluzu, a kosu je skupila u visoku punđu.

"Mnogo dubokouman tekst", napisala je influencerica u opisu objave. Pratitelji su je nagradili mnogim lajkovima i komplimentima, no većina njih komentirala je ožiljak na njenoj obrvi.

"Ella, draga, šta ti se desilo s okom?", "Oko je OK koliko vidim. Arkada je sašivena, ne vidim problem", "Je l'' to ona ima masnicu i ožiljak na obrvi?" "A fakat nekaj iznad oka","Gdje si glavom roknula?", komentirali su, no Ella se još o tome nije oglasila.

Podsjetimo, Ella je početkom kolovoza otkrila da se ona i njen 13 godina stariji suprug Charles Pearce razvode. Njih dvoje vjenčali su se u veljači 2019. godine te zajedno imaju dvije kćeri Balie Dee i Lumi Wren.

Ella je za Story potvrdila da su ona i suprug "u procesu razvoda".

"Da, istina je, u procesu smo razvoda. Tu odluku nisam donijela jučer, ali postupak dugo traje i mislim da nije potrebno komentirati nešto što nije završeno. No ovih dana zaista se svašta pisalo i jasno mi je da javnost ima potrebu nagađati i komentirati na raznorazne načine. Charles i ja kao bračni partneri stigli smo do kraja priče", kazala je.