Ella Dvornik o 18+ fotografijama: 'Zabavlja me jeftino provocirati narod'

Influencerica Ella Dvornik (33) na društvenim mrežama nerijetko objavljuje provokativne fotografije, i dok joj neki pišu da pretjeruje, nju ne diraju tuđi komentari. Influencerica je na TikToku objavila video u kojem je objasnila zašto često objavljuje svoje polugole fotografije.

"Intruzivno i najiskrenije, ja sam sebi prej**ena. Drugo, egzibicionizam mi je doslovno posao već 14 godina. Užasno me zabavlja jeftina provokacija naroda, to jest jeftino provocirati narod, to mi je razonoda", započela je.

"Dobijem malu dozu serotonina validacijom ili diskreditacijom ljudi na internetu, potpunih stranaca koje vjerojatno nikad u životu neću upoznati", rekla je Ella.

"Pretpostavljam da je tako i dečkima koji odu u kladionicu kladiti se na neki afrički nogometni klub i dobiju pet eura. Otprilike taj osjećaj – kratkoročno, ali i dalje je tu", zaključila je.

Podijeljeni komentari

Njeno priznanje izazvalo je lavinu komentara, i dok je neki podržavaju, neki su ipak zgroženi.

"Bože, pomozi", "Intruzivno", "Lijepa moja ti si legenda", nizali su se komentari.

Ella je zatim poručila pratiteljima: "Ljudi koje je isprovocirala izjava da volim jeftino provocirati. Zar nije ironija života predivna".

Podsjetimo, Ella je treninzima i pravilnom prehranom isklesala svoje tijelo. Iako je oduvijek imala vitku liniju, često je bila nezadovoljna izgledom trbuha.

Odlučila je preuzeti stvari u svoje ruke, a danas svojim uspjehom inspirira mnoge pratitelje na promjenu.

