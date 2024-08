Jedna od najpoznatijih influencerica Ella Dvornik (33) često na Instagramu pokazuje fanovima kako dolazi do vitke figure. Naporan trening i posebna ishrana. To je njezina tajna. I ovoga se puta Ella Dvornik pohvalila svojom linijom objavivši fotku u ljubičastom badiću, sa željom da do izražaja dođe njezin taman ten.

"Nema više pudera u mojoj nijansi", piše pored fotke objavljenoj na Instagram storyju, a na kojoj Ella lijeno odmara.

Foto: Ella Dvornik/Instagram

Našalila se svojim razvodom

Inače, influencerica je u kolovozu prošle godine objavila da se razvodi od trinaest godina starijeg britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea (46). Zajedno su bili deset godina i dobili dvije kćeri, Balie Dee (6) i Lumi Wren (4).

a nedavno je zaključena parnica oko njihove kuće u Istri. Njihov je razvod iskoristila kako bi se našalila jednom fotkom na Instagramu.

Tako je Ella osim fotke u badiću, objavila i fotografiju na kojoj je vidljiv bijeli otisak nakon skidanja njezina vjenčanog prstena. Influencerica se kroz šalu osvrnula na šarmere koji na moru skidaju prsten kako bi im bilo lakše upecati zgodnu djevojku. Pored fotke je napisala: "Kako prepoznati lažova na moru."

Foto: Ella Dvornik/Instagram

