Influencerica Ella Dvornik oduševila je svoje pratitelje na Instagramu, podijelila je dvije različite fotografije na kojima je pokazala kako to izgleda kada se onda uhvati posla.

Nasmijala je pratitelje

Urnebesna Ella našalila se i na Instagramu je pokazala kako to izgleda kada radi. "Kad kažem mužu da 'radim'. Kako on misli da to izgleda vs. kako to zaista izgleda", napisala je Ella ispod dvije fotografije, jedna je preseksi, druga je u kućnom izdanju. Njezino seksi izdanje u zelenom bodyju, štiklama pokrenulo je lavinu komentara, mnogi su istaknuli vitku liniju šaljive Elle.

"Svi muški bi voljeli da tako radimo. Nitko sretniji od njih", "Legendo", "Prelijepa", "I ja bi takoo", "Ella sexy bomba", "I opet dobro izgledaš", "Ostani uvijek to što jesi", "Treba ponekad i tako kako je na prvoj slici", samo su neki od komentara na Elline dvije fotografije.

Ella je nedavno za Story.hr otkrila kako to da je toliko uspješna u svom poslu influencerice. "Ne volim multitasking jer to znači da nisam fokusirana na jednu stvar i samim time ničemu se ne predajem sto posto", započela je.

"To mi baš stvara stres, ali nekako sam naučila odvojiti taj stres pa sam se brzo duhom i vratila na fotografiranje! Nisam dopustila da me pojedu problemi. Zaista to ne volim, ali to je dio svakodnevice. Moraš biti i mama i supruga i poslovna žena, pogotovo kad ti muž ne govori hrvatski pa moraš još i za njega sve odrađivati", rekla je Ella.