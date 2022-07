Ed Sheeran otkrio je jedinstveno ime svoje kćeri nakon što je njegova supruga Cherry Seaborn u svibnju tajno rodila njihovo drugo dijete, piše The Sun.

Par, koji već ima 23-mjesečnu kćer Lyru Antarcticu, odlučio je nazvati najnovijeg člana obitelji Jupiter Seaborn Sheeran.

"Edu i Cherry svidjelo se ime i zbog onoga što predstavlja i zbog njegove jedinstvenosti. Svi misle da joj Jupiter savršeno odgovara. Cherry je žarko željela još jedno dijete. Ona i Ed su savršen par. Njihova obitelj je prekrasna", otkrio je neimenovani izvor je za The Sun.

Podsjetimo, Ed je u svibnju priopćio da su on i supruga dobili još jednu kćer. "Želim vas obavijestiti da smo dobili još jednu prekrasnu djevojčicu. Oboje smo tako zaljubljeni u nju. Sada smo četveročlana obitelj"; kazao je.

Privatne stvari drže u strogoj tajnosti

Malena Lyra rođena je u kolovozu 2020. godine. Ed i Cherry trudnoću su držali u strogoj tajnosti.

"Ed i Cherry su presretni. Jako su uzbuđeni, no privatne stvari vole držati u uskom krugu ljudi. Karantena im je dobro poslužila kao izgovor da nigdje ne izlaze, no obzirom da se bliži termin poroda počeli su govoriti prijateljima i obitelji", ispričao je izvor tada za The Sun.

Ed je krajem 2019. godine objavio da uzima odmor od karijere kako bi se usredotočio na putovanja i svoj privatni život. On i Cherry tada su bili zajedno već pet godina, a Ed je prošlog ljeta potvrdio da su se vjenčali na intimnoj svečanosti u siječnju 2019. godine na kojoj je bilo 40 bliskih prijatelja i članova obitelji.