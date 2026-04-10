Ecija Ojdanić raznježila objavom o svojoj majci: 'Ovaj village break pamtit ću zauvijek'

Glumica Ecija Ojdanić (51) ponovno je ganula pratitelje objavom na Facebooku. Na fotografijama koje je podijelila pozira sa svojom majkom Milenkom na selu.

"Tjedan dana na selu… 4 dana sama s mojom majčicom, možda prvi put u životu.. jer sam ja srednje dijete, a i ona i tata su su se rijetko razdvajali… ali ono što znam da ću ovaj “village break” pamtiti zauvijek", napisala je Ecija u objavi.

Objava je dirnula mnoge, podsjećajući ih na vlastite majke te su glumici poželjeli da uživa u odmoru.

U prijašnjoj objavi, Ojdanić je podijelila slike s Uskršnjeg ručka, okružena najbližima.

'Vrijeme zaista ne vida rane'

Ecija nikad nije skrivala koliko je povezana s majkom, a njihov je život obilježila velika obiteljska tragedija. U jednom intervjuu za Story glumica je otvoreno progovorila o gubitku brata koji je poginuo s 19 godina, događaju koji je, kako sama kaže, zauvijek promijenio njihovu obitelj.

"Jedino za čime žalim, s čime se ne mogu pomiriti ni to prihvatiti su odlasci bliskih ljudi, pogotovo mog brata koji je poginuo s 19 godina. To je obilježilo cijeli naš život i kako godine idu, sve mi je teže, ta rupa postaje sve veća umjesto da se smanjuje. Vrijeme zaista ne vida rane", priznala je Ecija.

Uz brata, u posljednjih nekoliko godina izgubila je i brojne druge drage osobe.

"Imali smo sada jedan tragičan niz. Prvo je Gina preminula prije tri godine, pa se razbolio moj tata i otišao, Lukas, a sada suprugov otac. Svi gubici su nas dosta rastužili, ali svaku tu tragediju proživjeli smo kao obitelj i nekako izišli još povezaniji", rekla je.

Dodala je i da je svaki novi gubitak podsjeća na onu prvu, najveću bol.

