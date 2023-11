Bubnjar benda "Pravila igre" i suprug influencerice i bivše voditeljice Ecije Belošević (36), Goran Belošević (38) nasmijao je obožavatelje na Instagramu snimkom u kojem se njegova supruga našalila s njim.

Našalila se sa suprugom

Ecija je na početni zaslon Goranovog mobitela postavila svoju fotografiju sa zaklopljenim očima, a kada se zaslon ugasi, vidi se njezina fotografija na kojoj ima otvorene oči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Evo ljudi, jel' ovo vama normalno? Evo što ispadne kad vam žena zna šifru", rekao je Goran te pokazao o čemu se radi.

"Poučak dana kaže: 'Nikada ne dijelite šifru sa ženom!", napisao je Goran o opisu objave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa



Ova snimka je nasmijala mnoge obožavatelje, a paru Belošević čestitali su na ljubavi te zavidnoj razini povjerenja, na čemu se Ecija zahvalila te poručila da se ne radi o ljubomori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram Ecija Beloševići Goran Belošević

"Kao da ja njemu provjeravam poruke i to, možeš mislit, više ne znam jer si stalno prebacujemo slike, dokumente i tako dalje. Mislim, zna i on moju svaku šifru, mobitel i kartice. To je stvar braka, više je praktično nego s namjerom", rekla je Ecija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njihov brak

Podsjetimo, par se vjenčao u rujnu 2022. godine na otočiću Vrniku, a slavlje se održalo na obližnjoj Korčuli za koju je Ecija obiteljski vezana.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Inačem u srpnju Ecija je na društvenim mrežama otkrila da čeka svoje prvo dijete, a sada več sitno broji do poroda.

Također, osvrnula se i na osjećaje koje joj je donijela trudnoća.

"Trudnoća. Trebala bi biti najprirodnija stvar na svijetu, ali osjećam da je to daleko najsvemirskija stvar koju je moje tijelo ikad ostvarilo. Biti žena", rekla je Ecija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kosovska snajka otkriva kako izgleda brak između Zagrepčanke i Roma: 'Suživot s osobom koja to proživljava mijenja perspektivu'