Ecija i Goran Belošević su prije nekoliko dana otkrili da čekaju svoje prvo dijete.

"Sretni i zahvalni. Hvala ti, živote, i hvala mali anđele što si nas izabrao za roditelje", napisala je Ecija uz album fotografija na kojima su sretni supružnici pozirali na livadi kraj jezera.

Iako tada Ecija o svemu nije otkrivala mnogo detalja, sada je to odlučila napraviti.

"Toliko se molilo za ovo čudo. I to toliko da smo izmolili dva… Ova trudnoća započela je kao blizanačka, a jedan blizanac nam se nažalost prestao razvijati u 8. tjednu. Isprva mi je bio veliki šok jer smo već čuli i dva srčeka i iako sam znala da je sindrom nestajućeg blizanca relativno čest u ranom periodu trudnoće (čak do 36% svih blizanačkih trudnoća završi gubitkom jednog ploda), odlučila sam ignorirati tu činjenicu i nadati se najboljem. Nažalost došao je ultrazvuk na kojem nakon riječi profesora Šimunića koji mi vodi trudnoću nisam više ništa drugo čula. Nakon 'Za ovog blizanca ne vjerujem da će se dalje razvijati', dalje mi je bio samo ravni ton u ušima. I dalje imam osjećaj krivnje što poslije te rečenice nisam čula ništa više dobroga što se odnosilo na drugog preživjelog blizanca. Ali ok, brzo sam si oprostila. Nakon kratkog tugovanja i razočarenja, brzo sam prihvatila da je tako trebalo biti i da bog zna najbolje. I iako me jedno vrijeme jako bilo strah za ovo djetešce (iako nije bilo medicinskog razloga), vrlo brzo mi se vratila vjera i snaga i eto, ovo malo čudo je našlo svoj put da se ostvari na svoj jedinstven način", otkrila je Ecija.

Podsjetimo, Ecija i Goran par je sudbonosno "da" izgovorio u rujnu 2022. godine na otoku Korčuli.

"S obzirom na to da sam ja porijeklom s Korčule, odnosno iz Vela Luke, a na taj otočić Vrnik sam došla prije par godina… To je toliko bajkovito mjesto da sam rekla, 'ajme, ja bih se jednog dana ovdje htjela udati', to je stvarno priča istinita. I nisam imala pojma da će se godinu dana nakon toga desiti da ću upoznati Gorana i vrlo brzo sam njega dovela, prošlo ljeto tamo", ispričala je Ecija jednom prilikom.

POGLEDAJ VIDEO: 'Goran Belošević o Eciji - Brzo smo shvatili da smo srodne duše'