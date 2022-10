JESENSKO IZDANJE U BIKINIJU / Ecija Belošević ex Ivušić za svoj rođendan časti vatrenim fotkama: 'Ova izbočina gore desno je...'

Instagram Ecije Belošević, djevojačko Ivušić, odlučila je svoje vjerne pratitelje na Instagramu, za svoj rođendan, počastiti seksi fotkama u bikiniju. Iako je jesen počela, ova golišava izdanja možemo nazvati "jesenskom bikini rapsodijom", na koja će rijetko tko ostati imun. Naime, uz kompilaciju zavodničkih fotki Ecija je napisala i zanimljiv tekst: "Sretan rođendan meni vol. 2. Ova izbočina gore desno na glavi je kvrga koju nisam uspjela ni retuširati pošteno uz sve napore. Morala sam opaliti glavom da se uvjerim da ne sanjam. Možda bi bilo bezbolnije se uštipnuti, ali znate mene - uvijek idem težim putem", započela je. "Nema veze, teški put se često u životu isplati, samo treba nekad lupiti glavom od zid, okrenuti se na drugu stranu i pičiti dalje… To je život. Uvijek naprijed, nikad natrag i dođeš do svog cilja kad tad. By the way, ne zaboravite na tom putu uvijek raditi, željeti i misliti dobro, puno opraštati i voljeti bez granica. I sebe i druge. Što ću vam reći. Idem sad dati mužu pusu i grliti ga kao dijete, da neće ni kužiti što se događa. Sreća, to se događa", napisala je Ecija uz atraktivne fotke koje možete vidjeti u galeriju.