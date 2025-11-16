Tony Cetinski pokazao novu frizuru u Frankfurtu: Evo što su svi promatrali...

U Frankfurtu je sinoć održana Hrvatska noć, veliki glazbeni spektakl na kojem su nastupili brojni domaći izvođači i svojim hitovima oduševili hrvatsku dijasporu. Među najzapaženijima bio je Tony Cetinski (56) koji je publici predstavio i svoju novu frizuru.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Popularni pjevač na pozornicu je stigao u crnoj modnoj kombinaciji, a posebnu pozornost privukao je njegov niski repić. Tijekom nastupa energično je skakao, pjevao i komunicirao s publikom.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Mnogi se sjećaju Tonyja iz početka karijere po gusto kovrčavoj kosi, no s godinama je počeo gubiti kosu te se 2021. odlučio na tretman presađivanja kose. Tada je fanovima na društvenim mrežama otkrio da je odluku donio sam, bez nagovaranja, te je zahvalio što je zahvat mogao napraviti u domaćoj klinici.

I svjetske zvijezde prate ovaj trend

Presađivanje kose posljednjih je godina postalo iznimno popularno među poznatim muškarcima, pa su se na taj postupak odlučile i svjetske zvijezde poput Robbieja Williamsa, Davida Beckhama, Eltona Johna, Matthewa McConaugheyja i Waynea Rooneyja.

Podsjetimo, na jučerašnjoj Hrvatskoj noći u Frankfurtu, uz Cetinskog su nastupili i brojni drugi domaći izvođači: Doris Dragović, Mate Bulić, grupa Vigor, Petar Grašo, TS Dukati, Hrvatske ruže, Miroslav Škoro. Dvoranu su ispunile tisuće Hrvata iz dijaspore, koji su pjevali, plesali i ponosno mahali hrvatskim zastavama, dok su se na svakom koraku vidjele prepoznatljive crvene i bijele “kockice”.

