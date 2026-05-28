Dvije godine 'peglao' karticu Johnnyja Deppa, glumac nije ništa primijetio

U budimpeštanskoj četvrti Angyalföld, 27-godišnji jordanski državljanin navodno je živio život o kakvom mnogi sanjaju, koristeći se bogatstvom jedne od najvećih holivudskih zvijezda. Tijekom gotovo dvije godine, s bankovnog računa Johnnyja Deppa (62) nestalo je više od 600.000 eura, a da glumac, poznat po svom ekscentričnom skupom načinu života, nije primijetio apsolutno ništa, piše Daily Mail.

Klupko se počelo odmotavati kada je američka financijska institucija, čije ime nije objavljeno, označila niz sumnjivih transakcija na računu svog visokoprofilnog klijenta. Trag novca vodio je preko Atlantika, ravno do Mađarske. Istražitelji su povezali IP adrese, adrese e-pošte i telefonske brojeve s unajmljenim stanom u Ulici Gömb u 13. budimpeštanskom okrugu.

Foto: Mađarska Policija/Policia.hu

Početkom svibnja, uz pomoć elitne jedinice za brze intervencije, policija je upala u stan i uhitila osumnjičenika. Tijekom pretrage zaplijenjena je računalna oprema koja je, kako se sumnja, služila za izvršenje kaznenih djela, ali i određena količina tvari za koje se sumnja da su narkotici. Istraga je dosad identificirala čak 308 pojedinačnih transakcija izvršenih u razdoblju od početka 2024. do kraja 2025. godine, u ukupnoj vrijednosti većoj od 721.000 američkih dolara. Unatoč dokazima, osumnjičeni negira sve optužbe, a sud mu je odredio istražni zatvor.

Kako nitko nije primijetio?

Mnogima je neshvatljivo kako netko može ostati bez više od pola milijuna eura, a da to ne primijeti mjesecima, pa čak i godinama. Međutim, glumčeva sklonost ekstravaganciji dobro je dokumentirana, ponajviše kroz gorku sudsku bitku s njegovim bivšim poslovnim menadžerima iz tvrtke TMG.

Oni su svojedobno na sudu tvrdili da je glumac živio "ultraekstravagantnim načinom života koji ga je koštao više od dva milijuna dolara mjesečno", što si, kako su naveli, jednostavno nije mogao priuštiti. Popis troškova bio je zapanjujući: više od 500.000 dolara za najam skladišta za njegovu kolekciju holivudskih memorabilija, 17.000 dolara za torbe i prtljagu u Pradi te, u jednom od bizarnijih primjera, 7.000 dolara za kupnju i skladištenje kauča sa seta reality showa "Keeping Up with the Kardashians", koji je poklonio svojoj kćeri.

Johnny Depp kao magnet za prevarante

Ovaj slučaj, koliko god bio bizaran, samo je posljednji u nizu incidenata u kojima je ime slavnog glumca zloupotrijebljeno za financijske prijevare. Prije desetak godina, modni bloger David Tripp uhićen je u New Yorku jer se predstavljao kao Deppov stilist i na taj način, koristeći ukradene kreditne kartice, kupovao dizajnersku odjeću vrijednu desetke tisuća dolara.

No, puno mračniji i rašireniji fenomen su takozvane "pig butchering" prijevare, u kojima se kriminalci na društvenim mrežama predstavljaju kao Johnny Depp kako bi namamili i opljačkali usamljene, najčešće starije obožavatelje.