Dvije godine nakon promjene spola: Transrodna Nikolina otkriva sve o operaciji

Rođena kao muškarac pod imenom Njegoš, srpska influncerica Nikolina Kovačević od ranog djetinjstva osjećala je da je zapravo žena. Prije dvije godine podvrgnula se promjeni spola, a sada objavila video na YouTube u kojem otvoreno progovara o svojoj tranziciji. Danas, sretna kao žena, Nikolina tvrdi da ne žali ni za čim i da bih opet sve isto napravila.

Govoreći o oporavku nakon operacije, Nikolina opisuje koliko je brzo stala na noge i koliko je trajalo privikavanje na ženski spolni organ.

"Oporavak je u mom slučaju prošao vrlo brzo. Već petnaestog dana nakon operacije sjedila sam u kafiću. Izašla sam s društvom i htjela proslaviti to što sam se napokon operirala. Inače, oporavak traje oko mjesec dana, toliko vam otprilike treba da počnete normalno funkcionirati. Šest mjeseci je potrebno da zaista prihvatite svoj spolni organ. Drugačije je imati muški, a drugačije ženski spolni organ, i upravo zato mi je trebalo šest mjeseci da se potpuno naviknem. Nakon godinu dana osjećala sam se potpuno oporavljeno", ispričala je.

'Jezivo i katastrofa'

Prisjeća se kako je sve izgledalo nakon operacije i priznaje da joj se estetski neke stvari nisu odmah svidjele, ali je odlučila prihvatiti sebe.

"Nakon operacije sve je izgledalo jezivo i strašno, kao da se dogodio neki zločin. No kako je vrijeme prolazilo, moj je ženski spolni organ počeo izgledati sve bolje. Međutim, kada je otok splasnuo, primijetila sam da mi se estetski nešto ne sviđa. Željela sam to odmah ponovno operirati, ali sam zastala i rekla sebi: „Ne želim otići i riskirati da nešto pokvarim radi ljepšeg izgleda. Želim prihvatiti sebe'", poručila je.

Nikolina otkriva da nije mogla živjeti drugačije i da joj je najveći strah bio da netko slučajno otkrije da ima muški spolni organ.

"Htjela sam ovo učiniti jer zaista nisam mogla živjeti drukčije. Bila sam spremna na to da možda neću imati funkcionalan spolni organ, ali sam samo željela da više nemam muški spolni organ. Ne daj Bože da mi se dogodi da padnem u nesvijest, uvijek sam razmišljala o tome da me netko odvede u bolnicu, svuku me i vide da imam muški spolni organ. Zamislite vi kakav je to šok. Uvijek me bilo sram i osjećala sam strah zbog toga što sam imala muški spolni organ", zaključila je.

