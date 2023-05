Popularni pjevač Duško Lokin gostovao je jutros u HTV-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska.

Tijekom gostovanja ga je posebno ganula prilika da ispriča nešto o pjesmi koju je posvetio prerano preminuloj supruzi Anuški.

Podsjetimo, Anuška je u studenom preminula od posljedica zaraze koronavirusom.

"Ti, samo ti" je pjesma koja je njoj namijenjena, rekao je vidno ganuti glazbenik u HTV-ovoj jutarnjoj emisiji.

"To je napisao moj prijatelj i producent, kompozitor Ljubo Šeperić - Lupo Song. S obzirom na to da smo prijatelji, poznavajući moju situaciju i općenito, on je napisao taj tekst i melodiju, i ja to sad pjevam", rekao je Lokin s knedlom u grlu.

Voditeljica Zlata Mück komentirala je kako je pjesma postala veliki hit na radijskim postajama jer je zaista pjeva iz duše, a Lokin joj je na to odgovorio da on i inače uvijek pjeva.

"Ja drukčije ne znam. Ja imam jake emocije kad je u pitanju uopće empatija prema ljudima ili kad je u pitanju pjesma, tekstovi i tako", rekao je Lokin.

"Supruga je preminula 15. studenog od korone. Išla je na kruzer s kćeri i nećakinjom, a zarazila se u Istanbulu te ostala u bolnici. Bila je zdrava. Ovo je prava tragedija, no moramo ići dalje. Obitelj se dobro drži, a s obzirom na situaciju, iz dana u dan sam i ja sve bolje", rekao je Duško za 24 sata ranije.

Otkrio je i razlog zbog kojeg je tužnu vijest skrivao od javnosti tako dugo.

"Nisam htio medije na sprovodu, to je bilo samo za užu obitelj i prijatelje", objasnio je.