Zabavni pjevač Duško Lokin otkrio je da mu je prošle godine u studenom preminula supruga Anuška. O bolnoj je temi tek sada uspio progovoriti za javnost na njezinu sprovodu nije želio medije.

"Moja supruga Anuška preminula je 15. studenog od korone. Bila je na kruzeru s našom kćeri i nećakinjom, a zarazila se u Istanbulu te ostala u bolnici. Anuška je bila zdrava. Ovo je prava tragedija. Bolničkim avionom prevezli smo je u Zagreb. Mislili smo da će joj to pomoći i da će se psihički preporoditi. No i ja sam imao veće povjerenje u hrvatske liječnike nego u turske. Na kraju mi je vrhunski hrvatski liječnik, moj prijatelj, rekao da nema velike razlike između naših i turskih", rekao je za 24 sata.

"Nažalost, Anuškino je srce bilo slabo i ona je preminula 15 dana nakon dolaska u Zagreb. Mislili smo da se ovo ne može dogoditi. Čujte, to je život", dodao je pjevač.

Izjavio je kako s tužnom vijesti nije želio u medije jer mu je grozno kada se od takvih stvari radi reklama.

"Nisam dao takvu bol u medije. Nisam htio da mi na sprovod dođu kamere, to je ipak samo za užu obitelj i prijatelje, jer grozno mi je kad se radi reklama od takvih stvari. To nisam želio. Bogu hvala, to je sve prošlo u miru". kaže Lokin i dodaje da je supruga pokopana u obiteljskoj grobnici.

Podsjetimo, Duško i Anuška u braku su bili više od 50 godina. U jednom intervjuu kazao je i kako je njihov brak bio skladan, a da ga je supruga svega desetak puta dočekala bijesna doma kada bi on dolazio u rane jutarnje sate iz večernjeg izlaska.

"Moja je supruga svašta prošla sa mnom, i ovdje i po svijetu i ona je jedna pametna i tolerantna osoba, bivša bankarica pa je uvijek znala raspoređivati novac. I dan danas ja svaki dan dobijem 10 kuna za kavu", priznao je tada.

Anušku je upoznao dok je svirao s Kondorima

Duško i Anuška zajedno su odgojili kćer Natali, a njoj su pomogli oko odgoja svoje unuke Tene u čemu su i njih dvoje uživali. Prije nekoliko godina Duško je otkrio i da im je stigla praunuka Nikki, a u srpnju prošle godine i praunuk Kaja.

Inače, Duško je svoju voljenu Anušku upoznao na zadarskim ulicama dok je još svirao s Kondorima. Prišao joj je, upoznao se s njom i pozvao je u kino.

"Nisam joj rekao da pjevam u Borisu Kidriču, no prijateljica ju je pozvala da ide s njom i rekla da pjevaju neki Duško Lokin i Đani Maršan. Išla je, a ja sam se šokirao kad sam je ugledao", jednom je prilikom ispričao Lokin koji je dodao kako od njene smrti još nije zapjevao, ali vjeruje da će se vratiti pjevanju.