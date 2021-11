Odnos gradonačelnika Banje Luke, Draška Stanivukovića, i pjevačice Tanje Savić postao je prava telenovela, u cijelu dramu se ponovno uključio Tanjin suprug Dušan Jovančević. Naime, on je Tanjin zakoniti suprug koji je najavio fotografije s kojima će javnosti pokazati kakav je život vodila pjevačica dok su uživali u bračnim radostima, prenosi Depo. Osim najave spornih snimki, Dušan je istaknuo da ga nije briga što o njemu misli Draškova obitelj.

Pale su teške riječi...

Dušan se i prije prijetio Tanji putem medija, no ovaj put je čak i eksplicitno objasnio što se nalazi na spornim snimkama. "Uopće mi nije bitno što Draškovi pričaju i kako me komentiraju. Znam što je istina, ne bojim se nikoga i znam što pričam u svakom trenutku. Svtko ima pravo na svoje mišljenje. Mojoj privatnoj arhivi nema kraja, a Tanja se boji jer zna što je sve radila dok smo se najviše voljeli, to je bilo kao u onim filmovima za odrasle. Nisu u pitanju samo videi, javnost će uskoro listati slike na kojima se vidi kako se Tanja drogira, pijana da ne zna gdje je lijevo. Sve imam crno na bijelo", rekao je Dušan te otkrio gdje su nastale sporne fotografije s koje uskoro planira pokazati javnosti, prenosi Depo.

Dušan je također pričao da se s Tanjom viđao u hotelu, "tamo smo se drogirali i pili. Znate već koje su to droge. Ona najljepša što ulazi u nos, a to je kokain. Sjetit će se ona, da joj se osvježi pamćenje. Što mislite, što će da se dogoditi kad javnost vidi što radi majka moja dva sina? Na čijoj strani će biti zakon? Tko je podoban roditelj? Sve ima svoje. Znam ja kako i kad trebam regirati. A tek kakve snimke imam, to ako izađe, ona je gotova. Naravno, pazim i ja jer, kakav sam otac ako moji sinovi to poslije vide? Oni su već veliki, telefone ne ispuštaju iz ruku, neću ići toliko daleko, ali jako sam ljut. Mogu raditi što god poželim jer za sve što kažem imam dokaze", rekao je Dušan, prenosi Depo od Srpskog Telegrafa.

Podsjetimo, Tanja i Draško navodno su u vezi od siječnja ove godine kada su uhvaćeni zajedno na Jahorini. Nakon njegove nevjere su nakratko prekinuli, no Tanja mu je dala drugu šansu, pa su sada opet zajedno.