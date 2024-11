'To je mjesto gdje smo se zaručili': Influencerica o Parizu, cijenama i modnim gafovima

Modna influencerica Dubravka Švegar nedavno je otputovala u Pariz sa suprugom, direktorom marketinga Vladom Švegarom i njihovom četverogodišnjom curicom Divom. Naravno da se putovanje s djetetom uvelike razlikuje od solo putovanja. Upravo nam je zato poznata influencerica rekla nešto više o njihovoj posjeti glavnog grada Francuske, kao i o razlici cijena u Zagrebu i Parizu, a odgovor će vas iznenaditi. U nastavku donosimo zašto je Pariz za Dubravku poseban grad.

Nedavno ste otputovali u Pariz. Kako ste se odlučili na to putovanje?

Pariz je bio savršen izbor za našu avanturu. Kada smo odlučili da će naša četverogodišnja djevojčica prvi put poletjeti avionom, znali smo da će ovo putovanje biti posebno. Disneyland je bio samo šlag na torti. Upravo smo se ovdje suprug i ja zaručili. Sada, kao obitelj, vratili smo se da ponovo proživimo tu magiju. Svaka sekunda provedena u ovom prekrasnom gradu bila je obogaćena smijehom naše djevojčice.

Kako je vaša djevojčica Diva reagirala na putovanje?

Naša mala Diva je, kao što smo i očekivali, bila oduševljena putovanjem. Kako obožava sve Disney princeze, odlazak u Disneyland bio je za nju nezaboravan doživljaj. Od susreta s omiljenim likovima do raznih vožnji. Ne postoji veće zadovoljstvo nego vidjeti svoje dijete sretno i ispunjeno.

Što ste uzimali u obzir prilikom planiranja putovanja?

Planiranje putovanja u Pariz s našom malom Divom bilo je odlično. Kada smo se pripremali za put, imali smo nekoliko važnih stvari na umu. Prvo smo tražili hotele prilagođene obiteljima s djecom. Prostrane sobe i igrališta bili su naši prioriteti, a na kraju smo odabrali hotel u centru grada kako bi si olakšali pristup znamenitostima koje smo namjeravali posjetiti. To nam je omogućilo više vremena za uživanje jer nismo gubili puno vremena na prijevoz. Bilo nam je važno da u blizini budu restorani koji su pogodni za djecu i odrasle jer smo svi htjeli uživati u ukusnoj hrani. Također, blizina pariškog metroa bila je ključna.

I sama ste zaljubljenica u modu, kako ste zadovoljni francuskom modom? Jeste li primijetili neke outfite u Parizu koje smatrate modnim promašajima?

Kao velika zaljubljenica u modu i aktivni član ove industrije, ne mogu ne biti očarana francuskom modom. Francuski stil ima nevjerojatnu sposobnost da spoji eleganciju i opuštenost, stvarajući sofisticiran i pristupačan look. U Parizu sam primijetila toliko različitih outfita i iako neki možda ne bi bili po mom ukusu, ne bih ih smatrala modnim promašajima. Svaka osoba ima pravo izraziti se kako želi, a moda je upravo to, oblik izražavanja. Nekim ljudima možda treba malo smjernica ili inspiracije da bi došli do vlastitog stila, ali to ne znači da su njihovi izbori pogrešni. Upravo je osjećaj slobode ono što volim u vezi s francuskom modom. Pariz je grad gdje se ljudi ne boje eksperimentirati i probati nove stvari. Ukratko, francuska moda mi je izvor inspiracije.

Kako biste usporedili cijene u Parizu s onima u Zagrebu?

Kada govorimo o usporedbi cijena u Parizu i Zagrebu, nakon uvođenja eura primijetila sam da cijene slične. Pariz se često percipira kao skuplji grad zbog svoje globalne popularnosti i turističke atrakcije, no u stvarnosti, kada pogledate osnovne troškove poput hrane, prijevoza i smještaja, razlike su minimalne. U Parizu možete pronaći veći broj restorana. I dok se u nekim dijelovima grada nalaze skupi restorani, postoje i pristupačna mjesta gdje možete uživati u izvrsnoj hrani bez da previše potrošite.

U Zagrebu je također moguće pronaći razne opcije, od luksuznih restorana do lokalnih bistroa. Kafići, trgovine i nabavka osnovnih potrepština također pokazuju slične cijene. Dakle, iako Pariz ima reputaciju skupe destinacije, u stvarnosti, razlike u cijenama nisu toliko velike kao što mnogi misle. Na kraju, sve ovisi o vašem izboru i načinu života.

Top tri mjesta za posjetiti u Parizu?

Eiffelov toranj: Ovaj ikonski simbol Pariza pruža spektakularan pogled na grad. Bez obzira na to planirate li posjetiti vrh ili uživati u pogledu s tla, Eiffelov toranj je svakako mjesto koje trebate posjetiti.

Vožnja Seineom: Vožnja brodom po rijeci Seine omogućava vam da uživate u prekrasnim pogledima na znamenitosti poput Notre-Dame i Musée d'Orsay. Idealno za opuštanje i uživanje u romantičnoj atmosferi grada.

Muzej Louvre: Kao jedan od najpoznatijih muzeja svijeta, Louvre je pravi raj za ljubitelje umjetnosti. Preporučujem da se ranije pripremite i odvojite malo više vremena za istraživanje.

Je li vaša djevojčica izbirljiva po pitanju hrane i je li joj se svidjela francuska kuhinja?

Naša djevojčica nije izbirljiva. Obožava isprobavati nova jela i avanturistički je nastrojena kada su okusi u pitanju. Kada smo došli u Pariz, uživala je u mnogim specijalitetima, posebno u kolačima i slasticama. Ipak, moram priznati da naša Diva nekako više preferira talijansku kuhinju. Kada je mogućnost izbora na stolu, uvijek radije bira omiljene tjestenine i pizze. Na koncu, kao roditelji, drago nam je što je otvorena za razna gastronomska iskustva. Svakako ćemo joj omogućiti da istražuje nova jela, bez obzira na to gdje putujemo.

Koliko je ljudima s djecom Pariz dobro mjesto za posjetiti?

Pariz je sjajna destinacija za obitelji s djecom. Sve ovisi o tome što volite i koje su vam aktivnosti zanimljive, no ovo romantično mjesto nudi brojne opcije za istraživanje i zabavu. Od posjeta Disneylandu, do šetnje kroz parkove poput Tuileries ili Jardin du Luxembourg, savršene su za obiteljska druženja.

Što vam je najvažnije kako biste se opustili na odmoru?

Kada je riječ o opuštanju na odmoru, najvažnije mi je da imamo dobro isplaniran program koji će zadovoljiti potrebe i želje svih članova obitelji. Sve počinje s pažljivim odabirom aktivnosti i destinacija kako bismo osigurali da svaki član obitelji uživa u onome što radi. Bitno je pronaći balans između planiranih izleta i slobodnog vremena kako bismo se mogli opustiti i uživati u trenutku. Osim toga, cijenim trenutke kada možemo provesti vrijeme zajedno, bez žurbe, te jednostavno uživati jedni u drugima. Na kraju dana, ti trenuci stvaraju najljepše uspomene.

Bliži se vrijeme adventa, planirate li otputovati još negdje? Ako da, zašto baš to mjesto?

Da, planiramo napraviti road trip do Strasbourga! Ovo mjesto nas jako privlači, posebno iz tog razloga jer ondje nikada nismo bili. Čuli smo toliko lijepih priča o njegovom predivnom adventu i božićnim sajmovima koji su među najpoznatijima u Europi. Osim božićnih sajmova, želimo istražiti i povijesne znamenitosti Strasbourga, kao što su Katedrala Notre-Dame i slikoviti kvart La Petite France.

Tko je više za putovanja, vi ili suprug?

Oboje smo veliki zaljubljenici u putovanja. Ne postoji ništa bolje od zajedničkog otkrivanja novih destinacija, kultura i okusa. Putovanja su za nas pravi način stvaranja uspomena kao obitelj. Bez obzira na to jesmo li u potrazi za opuštanjem na plaži ili istraživanjem povijesnih znamenitosti, oboje smo podjednako uzbuđeni. Zajedno istražujemo mjesta koja nas zanimaju, planiramo aktivnosti i dijelimo doživljaje koji nas zbližavaju.

