Balkanska diva Dragana Mirković razvodi se od Tonija Bijelića nakon 24 godine braka. Vijest je došla kao šok fanovima jer su Dragana i Toni na društvenim mrežama održavali sliku bračne idile.

Pjevačica je istaknula kako već 3 godine ne žive zajedno, a šuškalo se i da biznismen ima 25 godina mlađu ljubavnicu. Otkad je vijest o razvodu odjeknula u medijima, Dragana je o bivšem mužu govorila vrlo hladno pa ni ne čudi što je odlučila da bračnu stečevinu podijele putem suda. U priopćenju je, između ostalog, navela: "Već dugi vremenski period moj odnos sa Tonijem nije više ono što je bio, a posljednje tri godine mi praktično vodimo odvojene živote i ne živimo pod istim krovom. Usprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako odgojena, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, s vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činimo svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcionira, nego stavivši točku na naš brak."

Foto: Pixsell

Njihova dugogodišnja ljubav nekada je služila kao primjer da estradni brakovi ipak mogu funkcionirati, a Dragana je ovako opisivala tadašnjeg supruga: "Moj Toni...Bože dragi, nitko se ne hvali svojom ženom kao on! On se druži sada sa Van Dammeom, glumcem, njegovim prijateljima, kolegama iz Amerike, Francuske. Sada svi oni znaju za Draganu Mirković i prate me na Instagramu! Znači, to je nevjerojatno da su me zapratili, mi se tako dopisujemo, jedva čekamo da se upoznamo i tako to. Toni kad počne da priča o meni, tu odmah zamislite sve 'vau' i morate da me zapratite!"

Foto: Pixsell

Glazbena zvijezda nedavno je imala koncert u Areni Zagreb, a tom je prilikom pokazala koliko ima srce.

Dragana je na početku turneje objavila kako će sredstva od koncerata darovati u humanitarne svrhe. Tako su se među brojnom publikom u Areni našla i djeca iz doma iz Nazorove, koja su Dragani uoči koncerta uručila zahvalnicu. "Svi su ljudi nekada bili djeca, ali se samo rijetki toga sjećaju - jedan od najljepših citata Malog princa. Ovo ste baš pogodili jer prijatelji mi kažu da sam ja baš ovakva jer nikada nisam prestala biti dijete. Ispunit će mi srce to što znam da će djeca dobiti nešto što žele i što ću ih malo usrećiti, jer ja sam jako, jako osjetljiva na djecu", poručila je obožavana pjevačica.

