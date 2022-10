Bivši ministar znanosti i obrazovanja Dragan Primorac (57) na Facebooku je podijelio veliki akademskim uspjeh svoje mlađe kćeri Matee.

Samo sretne vijesti u domu Primorac

Bivši ministar i supruga Jadranka ne mogu biti ponosniji na svoju mlađu kćerku, koja je diplomirala na Sveučilištu u Italiji.

"Naša druga kći Matea danas je diplomirala na Sveučilištu Bocconi. Ljubavi, sretno u daljnjem životu', napisao je Primorac uz fotografije na Facebooku.

Bivši ministar pozirao je s kćeri i suprugom Jadrankom te starijom kćeri Larom, a mnogi su mu čestitali u komentarima.

"Veliko, veliko hvala", zahvalio im se Dragan.

Inače, obitelj Primorac prije nekoliko mjeseci također je imala razloga za sreću. Draganova supruga, koja je poznata liječnica, pohvalila se da je njihova starija kći Lara diplomirala na jednoj od najprestižnijih poslovnih škola na svijetu, uglednom Whartonu.

"Vrlo sam ponosna što mogu proslaviti izvanredna postignuća naše prve kćeri Lare koja je diplomirala u Wharton klasi 2022"', napisala je liječnica.

Podsjetimo, Dragan i Jadranka su u braku više od 20 godina te imaju dvije kćeri. Jadranka je u jednom intervjuu za Jutarnji list je otkrila da se Dragan itekako morao potruditi da ju osvoji. Upoznao ih je zajednički prijatelj u Ministarstvu vanjskih poslova.

"Sjećam se, bio je uporan i ustrajan. Ja sam tada tek počela raditi, bila sam pripravnica. Nisu me zanimale veze, nisam imala vremena, trebalo se dokazati da bi se zadržao posao", rekla je liječnica.

"No, on je bio uporan, dolazio je iz Splita sve češće i češće u Zagreb. I tako sam, eto, pristala na tu prvu kavu koja je bila na Zrinjevcu, u Lenuciju, preko puta Ministarstva. Imao je zanimljivu životnu priču, zaintrigirao me, dijelili smo iste životne vrijednosti. Bila je to veza na daljinu jedno vrijeme, potom je slijedilo upoznavanje s obitelji, kratak odlazak u Ameriku, brak", dodala je.