Drag kraljice s Beovizije otkrile su nam svoje tajne: 'Šminkanje traje tri-četiri sata'

Na srpskoj "drag" sceni pojavila se nova senzacija koja je osvojila srca mnogih – Harem Girls. Ovaj jedinstveni kolektiv, koji je prije svega prepoznatljiv po svojoj energiji i odvažnim nastupima, sada je na putu da ostavi trag i na Beoviziji - natjecanju na kojem se bira predstavnik Srbije za Eurosong.

"Drag" je umjetnički izraz kroz koji pojedinci, najčešće muškarci, preuzimaju identitete žena ili drugih likova koristeći šminku, kostime, perike i performanse kako bi izrazili svoje kreativne ideje, izazvali društvene norme i zabavili publiku.

Članice Harem Girls, drag kraljice s jasnim ciljem da promijene percepciju drag kulture i pokažu slobodu izražavanja, otkrile su nam što stoji iza njihove kreativne vizije, tko ih je od javnih ličnosti podržao te koliko uopće traje priprema za jedan takav nastup.

Otkud ideja da se prijavite za Beoviziju?

Nina Lee: Ideju za prijavu na PZE osmislila je članica grupe Titta, a mi smo je svi s oduševljenjem prihvatili, budući da smo svi fanovi Eurovizije. Razmišljali smo i prošle godine o prijavi, ali ove godine su se sve kockice posložile da se naši snovi ostvare.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako vas je publika prihvatila?

Lefkada Tsunami: Publika je reagirala odlično! Pjesma se sluša, a komentari ispod pjesme su pozitivni i prezabavni. Mnogo ljudi zaista razumije što je drag, i to nam je jako drago, jer je jedan od ciljeva naše prijave na PZE bila promocija i vidljivost draga široj publici, kojoj ga želimo predstaviti kao oblik zabave.

Foto: Instagram Harem Girls

Što za vas znači biti Drag kraljica?

Lola Love: Biti drag kraljica za mene znači slobodu izražavanja, umjetnost i samopouzdanje. To je prilika da kroz kostime, šminku i performans prenesem emocije, poruke i zabavim ljude. Drag mi omogućava da istražim različite aspekte svog identiteta i kreativnosti, pomičem granice i budem potpuno svoja. Osim što je to umjetnički izraz, drag je i zajednica podrške, hrabrosti i autentičnosti, gdje svatko može zasjati na svoj način. Sigurno mogu reći da je to mišljenje i ostalih članica grupe.

Što mislite o kritikama koje doživljavate zbog svojih performansa?

Nastasja Filipovna Baraškova: Ako mislite na negativne kritike, ne bih znala, s obzirom da se svaki naš performans završi pljeskom i pohvalama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jeste li ikad nastupali u Hrvatskoj? Što mislite o Drag sceni u regiji?

Titta Fouerira: Zasad nismo nastupale u Hrvatskoj, ali u bliskoj budućnosti planiramo suradnju s nekoliko drag kuća iz Hrvatske. U prošlosti smo angažirale nekoliko hrvatskih drag kraljica s kojima blisko surađujemo, tako da smo prezadovoljne talentom koji nudi hrvatska drag scena. Što se tiče draga u regiji, blisko surađujemo s kraljicama iz Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Sveukupno, drag zajednica je vrlo mala i podrazumijeva međusobnu suradnju s državama iz regije.

Imate li neke uzore od prijašnjih godina Eurosonga koji vam služe kao inspiracija za nastup?

Titta Fouerira: Moramo priznati da ne. Mi imamo svoje ideje i uvijek se vodimo našim željama i zamislima. S obzirom da je pjesma brza, svakako očekujte puno koreografije.

Foto: Instagram Harem Girls

Ovo je prvi put u povijesti regionalnih natjecanja da možemo vidjeti Drag nastup, kako se osjećate po pitanju toga što je baš vama pripala ta čast?

Nina Lee: Lijepo ste rekli – prvi put se u regiji pojavljuju drag kraljice, a mi smo dobili tu čast. Zahvalni smo cijeloj ekipi PZE-a na ukazanom povjerenju i prilici da sudjelujemo. Presretni smo što pišemo povijest u Srbiji, ali i na cijelom Balkanu. To nam je oduvijek bila velika želja, tako da smo presretne i preponosne na cijeli naš tim jer u tome uspijevamo. Na nama je velika odgovornost, ali se nimalo ne bojimo jer spremamo spektakl.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako ste osmislili kostime i vizualni identitet za ovaj nastup i svoje nastupe općenito?

Lola Love: Za ovaj nastup, ostale članice i ja kolektivno smo došle do kohezivne ideje i stila koji će najbolje prikazati našu energiju i uljepšati nastup. Uložile smo mnogo truda kako bi naš izgled odražavao elemente noći i jutra kroz boje i dojam. Svaka od nas doprinijela je svojim idejama, a rezultat je spoj koji će na sceni izgledati moćno i ujedinjeno.

Za svaki svoj nastup trudim se da kostim i vizualni identitet odražavaju moju kreativnost i umjetničku viziju. Svi moji kostimi rezultat su mog truda i posvećenosti – sama ih osmišljavam, krojim i šijem. Volim u svaki kostim unijeti dio svoje osobnosti i ideje koje želim prenijeti. Također, kosu sređujem sama, kao i sve ostale detalje, jer volim imati potpunu kontrolu nad cjelokupnim izgledom. Na taj način, svaki moj nastup ima specifičan pečat i potpuno je moj.

Foto: Instagram Harem Girls

Jeste li dobili podršku kolega iz glazbene industrije?

Lefkada Tsunami: Daaa! Prvo od Sanje Vučić, zatim podršku su nam pružile Zorja, Raiven iz Slovenije, Anabela, Lina Bumbar, ali i izvođači koji se natječu s nama, Nataša Kojić, Tam, Mimi, Iskaz...nama ovo puno znači, jer sve su ovo ljudi sa karijerama i iskustvom mnogo većim od našeg.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko u prosjeku vremena potrošite na šminkanje za nastup i koliko dugo vam je trebalo da savladate taj način šminkanja?

Lady Siren: Vrijeme potrebno za šminkanje ovisi od osobe do osobe – netko se šminka sam, dok netko, poput mene, to uglavnom prepušta profesionalcima. U prosjeku, drag šminka zahtijeva između tri i četiri sata, ali to varira ovisno o tehnici, iskustvu i kompleksnosti izgleda.

Osobno, ne volim se šminkati sama. Kada imam neki događaj, uživam potpuno se opustiti, sjesti i prepustiti stručnim rukama da obave svoj posao. Vjerujem da svaki segment mog izgleda treba biti doveden do savršenstva, a suradnja s profesionalnim šminkerima omogućava mi da na sceni uvijek izgledam besprijekorno!

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna otkrio što mu je obilježilo ovu godinu osim uspjeha na Eurosongu