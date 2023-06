Voditeljica Doris Pinčić ni tijekom trudnoće ne pauzira svoje voditeljske angažmane i pojavljivanja u javnosti..

Primjerice, nedavno se pojavila u Hrvatskom narodnom kazalištu u dugoj crvenoj haljini koja je kao salivena stajala uz njen trudnički trbuščić.

Ipak, šira je javnost najčešće može vidjeti na malim ekranima.

Tako je Doris u četvrtak vodila emisiju "Dobro jutro, Hrvatska" u vrlo jednostavnoj kombinaciji - bijeloj košulji i običnim plavim trapericama, a cijelu je kombinaciju "podigla" sa šarenom maramom koju je zavezala oko vrata.

Gledatelje je, dakako, ostavila bez daha.

Iako je Doris svoju trudnoću isprva tajila, sada je svojim kombinacijama ponosno ističe.

Podsjetimo, da je u novoj vezi saznalo se u ožujku prošle godine, a procurila je informacija da je njena nova ljubav 46-godišnji Daruvarčanin Davor Guberović, menadžer jednog trgovačkog lanca.

Podsjetimo, prije nego što se saznalo da su zajedno, Doris je s Davorom ostvarila poprilično veliku avanturu - zajedno su se popeli na Kilimandžaro.

"Kao i obično najbolje i najveće ideje događaju se spontano, kad si dovoljno hrabar i otvoren za sve što život može ponuditi..a uvijek može. Spontani razgovor početkom siječnja s Davorom Guberovićem i moje brzo da, dovelo nas je do Hrvoja Rupčića, čovjeka s iskustvom penjanja na velike vrhove koji nas je povezao s Vlatkom Kalapošem. To je bila prava adresa. Nakon toga prepustili smo se u Vlatkove sigurne ruke koji nas je uputio na prava mjesta, do pravog vodiča i pomogao da sve realiziramo", istaknula je voditeljica tad.