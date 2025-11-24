Dominik Tvorek o ljubavi te balasiranju između medicine i modelinga: 'Dan mi počinje vrlo rano'

Ukoliko pratite natjecanja ljepote, sigurno vam je za "oko zapeo" i karizmatični Dominik Tvorek. On je jedan od rijetkih koji je uspio spojiti dvije, naizgled nespojive strasti - medicinu i modeling. Iako ga javnost ponajviše prepoznaje po titulama Mistera Turizma Hrvatske i Najboljeg modela Hrvatske, Dominik je daleko više od lijepog lica. Ovaj ambiciozni mladić svakodnevno balansira između rada u ordinaciji i snimanja kampanja i modnih revija. Svoj put započeo je 2019. godine, a zahvaljujući upornosti i predanosti, brzo se istaknuo kao jedno od najzanimljivijih novih imena hrvatske modne scene. U razgovoru za portal Net.hr, Dominik nam je otkrio kako izgleda njegov život iza objektiva, što ga motivira, kako uspijeva uskladiti zahtjevan posao u struci s modelingom, te progovorio o svojim planovima – od vlastite linije parfema do osobnih ciljeva koje postavlja sa svakim novim danom.

Mnogi Vas prepoznaju po tituli Mistera turizma 2021. godine. Kada ste se prvi put zainteresirali za modeling i što Vas je privuklo ovoj industriji?

U svijet modelinga zakoračio sam 2019. godine, kada sam dobio poziv za izbor Mister Europe. Iako sam tada morao odbiti poziv kako bih završio maturu i upisao fakultet, taj trenutak je u meni dodatno probudio želju da se ozbiljnije posvetim modi. Ubrzo nakon toga stigao je poziv vlasnice licence za izbor Miss i Mister Turizma Hrvatske – i tu je sve zapravo počelo. Moda me oduvijek privlačila, pa mogu reći da sam ostvario dječački san.

Prošle godine po drugi put ste osvojili titulu Najboljeg modela Hrvatske. Kako je to iskustvo utjecalo na Vašu karijeru?

To mi je bilo jedno od najposebnijih iskustava! Od prošle godine nosim titulu The Best Model of Croatia 2024., i jedini sam u Hrvatskoj s tri pobjedničke lente. Taj uspjeh donio mi je mnogo novih suradnji, modne revije, rad s agencijama i suradnje putem društvenih mreža. Posebno mi je drago što sam postao zaštitno lice za Men's Choice, jedini beauty salon u Hrvatskoj specijaliziran isključivo za muškarce. Instagram mi je postao pravi mali dnevnik – tamo svakodnevno dijelim aktivnosti iz privatnog i profesionalnog života.

Osim uspjeha u modelingu, završili ste i studij sestrinstva. Je li bilo teško uskladiti profesionalni život s obrazovanjem?

Iskreno – bilo je izuzetno zahtjevno. Rad, fakultet i modeling teško idu zajedno, ali uz dobru organizaciju i mladalačku energiju – sve se može. Znao sam iz noćne smjene ići na fakultet u Novu Gradišku, položiti ispit, pa se vratiti u Zagreb na posao, a nakon malo sna – na photoshooting. Izazovno, ali vrijedno svakog truda. A na pitanje bih li sve to ponovno prošao – odgovor je odlučno: ne!

Radite li trenutno u struci ili ste se u potpunosti posvetili modelingu?

Trenutno radim u struci, u privatnoj specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine. Medicina i moda su moje dvije velike ljubavi i trudim se da obje ostanu dio mog života.

Vaš fizički izgled često izaziva pažnju na društvenim mrežama. Možete li nam otkriti svoju dnevnu rutinu kada je riječ o prehrani?

Dan mi počinje vrlo rano – već u pet ujutro sam na treningu prije posla. Sam pripremam obroke i pazim na unos proteina. Iz prehrane sam izbacio sve nepotrebne “gluposti”, pogotovo nakon ljeta kada sam se malo opustio. Sad je vrijeme za povratak disciplini i starim navikama.

Koje su Vam omiljene vježbe i koliko često trenirate?

Treniram četiri do pet puta tjedno, uglavnom uz trenera i prijatelja. Treninzi traju oko sat do sat i pol, a najviše volim klasične vježbe snage – bench press, čučanj, deadlift i biceps pregibe. One su osnova svakog dobrog treninga.

Osim kondicije, mnogi primjećuju i Vaš stil odijevanja. Imate li omiljeni modni brend ili savjet za odabir outfita?

Volim modu i imam dobar instinkt kad je riječ o odijevanju – mogu ući u bilo koju trgovinu i pronaći nešto što mi savršeno pristaje, bez obzira na cijenu. Posebno volim slovenski sportski brend SWY, s kojim i surađujem, zatim LB TUXEDO za elegantne prigode, a kad je riječ o svakodnevnim kombinacijama – klasici poput Zare i Calvina Kleina su uvijek siguran izbor.

Koji jesenski komad odjeće Vam je trenutno najdraži?

Crna kožna jakna, bez razmišljanja. U kombinaciji s crnom majicom ili košuljom i trapericama – to je jednostavno outfit koji uvijek prolazi.

Što se tiče privatnog života, jeste li trenutno u vezi?

Privatni život volim zadržati za sebe… Barem po tom pitanju. Mašti na volju, rekao bih.

Što prvo primijetite kod suprotnog spola?

Prvo što primijetim su osmijeh, zubi i kosa. To su detalji koji otkrivaju puno o osobi.

Pokrenuli ste i vlastitu liniju parfema. Kako je nastala ta ideja?

Linija je još u fazi pokretanja, ali ideja postoji već dugo. Često dobivam komplimente na račun parfema – ljudi me prepoznaju po mirisu! Veliki sam ljubitelj parfema i mirisa općenito, pa mi je stvaranje vlastite linije prirodan korak i način da spojim osobni stil s nečim prepoznatljivim i mojim.

Koji su Vaši planovi za budućnost i gdje se vidite u narednim godinama – profesionalno i privatno?

Planova je puno! Želim i dalje održavati ravnotežu između medicine i mode, jer me obje ispunjavaju. Osoba sam koja stalno teži napretku i ne voli stajati na mjestu. Gdje se vidim? U svakom slučaju – u nekoj novoj, još boljoj verziji sebe.

