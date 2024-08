Američki glumac Tom Hanks (68) i njegova supruga, glumica Rita Wilson (67), našli su se na meti kradljivaca. Kako javlja TMZ, njihov dom u Los Angelesu je opljačkan.

Policijski izvori otkrili su za spomenuti medij da su pljačkaši prije nekoliko tjedana razbili staklo gostinjske kuće na njihovom luksuznom imanju i provalili unutra, no do glavne kuće, gdje boravi slavni par, nisu uspjeli dospjeti. Iako se prilikom pljačke, održane usred bijela dana, aktivirao alarm, to ih nije spriječilo u počinjenju kaznenog djela.

Foto: Profimedia Dom Toma Hanksa i Rite Wilson u Los Angelesu

Još uvijek nije poznato što su pljačkaši odnijeli, ako su išta odnijeli, te koja je vrijednost štete. Policijski izvori također tvrde kako je riječ o spontanoj pljački, a ne o organiziranom pothvatu. Policija i dalje istražuje slučaj, a za sada nitko nije uhićen.

Tom i Rita su najnovije slavne žrtve sve većeg porasta pljački u Los Angelesu. Osim njih, nedavno su opljačkani i reperica Bhad Bhabie, glumica iz 'Moderne obitelji' Sarah Hyland te glumac i komičar Marlon Wayans.

Inače, Tom Hanks i Rita Wilson upoznali su se 1981. godine na snimanju serije „Bosom Buddies“, u kojoj je Hanks igrao glavnu ulogu. Wilson se pojavila u samo jednoj epizodi, no iako je Hanks tada bio u braku, njih dvoje su odmah kliknuli kao prijatelji. Rita je tijekom karijere često naglašavala da su se njih dvoje od prvoga susreta slagali vrlo dobro te da se brzo rodila ljubav, zbog čega je Tom i napustio bivšu suprugu i njihovo dvoje male djece.

Foto: Profimedia Tom Hanks i Rita Wilson

Rita i Tom, vjenčali su se u travnju 1988. godine, a u braku su dobili dvojicu sinova, Trumana i Cheta. Hanks je jedne prilike u intervjuu s Oprah Winfrey rekao: „Uspjeh naše veze bio je pitanje vremena, zrelosti i naše spremnosti na intimnu povezanost. Kada sam se oženio Ritom, mislio sam: 'Ovo će zahtijevati promjenu s moje strane.', ispričao je glumac pa dodao: „U stvarnom životu, naša povezanost je konkretna kao što sam sada ovdje. Iako brak ponekad može izgledati kao pakao u kutiji, oboje znamo da ćemo biti zajedno bez obzira na sve — i da ćemo proći kroz to.“

