Country pjevačica Dolly Parton (77) u svojoj knjizi "Behind the Seams: My Life in Rhinestones" priznala je da već više od 40 godina spava potpuno našminkana kako bi u svakom trenutku bila spremna za kamere.

Ne slaže s dermatolozima

"Kada sam 80-ih došla u Los Angeles, počela sam spavati našminkana, djelomično zbog potresa. Neću izaći na ulicu nenašminkana", napisala je Dolly.

Iako se mnogi dermatolozi ne bi složili s Dolly, ona ipak stoji uz svoju filozofiju već desetljećima.

"Nije važno kada čistiš lice, važno je da barem jednom to napraviš", misli Dolly.

Želi izgledati lijepo pred suprugom

Dolly je otkrila kako to djelomično čini i zbog supruga Carla Thomasa Deana s kojim je već 50 godina.

"Ne želim izgledati kao vještica pred njim", rekla je Dolly.

Dolly je tako postala prepoznatljiva po svom uvijek dotjeranom izgledu, a rekla je i da se voljela uređivati još od kada je bila djevojčica, ali budući da je odrasla u siromašnoj obitelji u Tennesseeju, nije uvijek imala novaca za šminku.

"Koristila sam šibice da si potamnim obrve, a bobice za usne", rekla je.

